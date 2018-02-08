Пенсионеры из Новокузнецка учатся компьютерной грамотности благодаря Фонду президентских грантов

8 Февр. 2018 2018-02-08T09:31:53+03:00

Здесь каждый успевает задать важные для него вопросы и получить индивидуальную консультацию преподавателя. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Без интернета в современном мире не обойтись. Он нужен, чтобы общаться с друзьями, давно живущими на другом краю земли или уехавшими в отпуск, обмениваться фотографиями, слушать музыку, смотреть фильмы и спортивные матчи, готовить вместе с лучшими поварами. Казалось бы – что может быть проще? А вот представители старшего поколения с современной техникой на «Вы». При этом у них есть желание стать продвинутыми пользователями, но детей-внуков лишний раз просьбами научить тревожить не хочется…

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

- Весной прошлого года наш сотрудник Ирина Владимировна узнала, что есть возможность стать грандополучателем Фонда президентских грантов. Она написала заявку, отправила. Я, если честно, к этому скептически отнесся, - признается директор Информационно-образовательного центра «Компьютерные технологии» Андрей Денисов, – Но вскоре пришел ответ, что мы получили поддержку от Фонда президентских грантов!

Центр «Компьютерные технологии» занимается обучением уже более 20 лет. Получив грант, преподаватели организовали курсы для людей пенсионного возраста.

Небольшой уютный кабинет, новая современная техника и мебель – в это в первую очередь были вложены полученные средства. Три группы, в каждой - по пять учеников, глаза которых после очередного урока горят от того, что сегодня они узнали что-то новое и интересное.

- Курс обучения длится месяц. Самая первая наша группа выпустилась в октябре, и с каждым месяцев желающих подружиться с интернетом становится все больше! – рассказывает Андрей Денисов.

АПТЕКИ И ГОСУСЛУГИ СТАЛИ БЛИЖЕ

Во время занятий убеленные сединами ученики знакомятся с терминами, узнают, как выйти в интернет, создать страничку в социальных сетях, восстановить пароль, загрузить фотографии. Они учатся пользоваться онлайн-справочной аптек, делать покупки, и, конечно же, оплачивать услуги ЖКХ через интернет. Для этого преподаватели помогают каждому подопечному зарегистрироваться на сайте Госуслуг.

- Многие наши ученики с удивлением узнают, что, например, в интернете можно найти, где дешевле купить нужное лекарство. Одни находят через соцсети старых друзей, или родственников. А кое-кто, освоившись с компьютером, задумывается над тем, чтобы стать фрилансером, - делится наблюдениями Андрей Денисов.

С ИНТЕРНЕТОМ – ВСЕ ВПЕРЕДИ!

- Коллега сама недавно прошла эти курсы и посоветовала их мне, - рассказывает студентка курса Ольга Кремер. Будучи на пенсии, она продолжает работать в детском саду. – Мне очень нравятся занятия, тем более, что сейчас без компьютера никуда: и в работе нужен, и в жизни!

Другой студент, Владимир Николаевич Титов, как-то попросил внука научить пользоваться современными гаджетами. Тот показал основы, но самому Владимиру Титову захотелось узнать больше о возможностях компьютеров и смартфонов. Вот и пришел вместе с супругой на курсы.

- Думал, что наше время уже позади, а оказалось, что учиться никогда не поздно, - улыбается Владимир Николаевич. – Задача-минимум – научиться выходить в интернет и общаться с друзьями, смотреть фильмы и спортивные матчи.

В каком возрасте приходят за новыми знаниями?

- Все наши слушатели – пенсионеры. Самой старшей недавно исполнился 81 год. Завершив обучение, она решила стать блогером! - восхищается своей ученицей Андрей Денисов. – Знаете, многие приходят к нам и после окончания курсов: кто за помощью, а кто и с желанием продолжить обучение.

- В любом возрасте не поздно учиться, - в этом уверены студенты-пенсионеры. Ведь главное – только захотеть, и тогда весь мир станет ближе, доступнее и интереснее.