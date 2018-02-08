Родительский клуб как модель идеального общества: В Костроме родители детей с синдромом Дауна поддерживают друг для друга

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:52:34+03:00

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В конце прошлого года Костромская региональная молодежная общественная организация поддержки людей с синдромом Дауна «Арт-группа взаимопомощи «Другие мы» получила финансирование в размере 900 тысяч рублей. Фонд президентских грантов выделил эти средства на конкретный проект - «Родительский клуб «Территория солнца». Активисты организации рассказали корреспонденту КП об этом проекте.

Специалист по взаимодействию с органами власти и коммерческими структурами Наталья Перелыгина:

«Родительский клуб» создан, чтобы помочь развитию особенных детей. Мы проводим минимум 1-2 мероприятия в месяц, на которые обязательно приглашаем и обычных здоровых мальчишек и девчонок. Например, в конкурсе «Пятый элемент» активно участвовали наши подопечные и приглашенные дети.

Для мам из Родительского клуба провели праздники «Преображение» и «Маме на радость», мастер-класс росписи по стеклу. Мамы отдохнули, испытали положительные эмоции и получили заряд бодрости – для них это так важно!

В январе в гостинице «Воскресенская» прошел семейный праздник «Особенное Рождество». Сейчас совместно с Костромской епархией мы готовим конференцию, на которой будет представлена и благотворительная выставка детских работ.

Грант помогает нам организовывать больше интересных, ярких, запоминающихся событий для особенных детей и их родителей.

Елена Бобкова, активист Родительского клуба:

У меня ребенок с аутизмом, он обучается в школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи. До вступления в клуб мы тоже старались быть активными. Но одно дело быть одному, а другое – в коллективе, где и социальное развитие, и активность несомненно повышаются.

Сейчас мой сын участвует во всех мероприятиях нашей организации, охотно помогает ее руководителю Сергею Зайцеву баннер разбирать, выполняет различные задания. У нас практически все дети, которые приходят, активны. И их мамы тоже. Например, Елена Сорокина. Ее сын Александр также активно участвует во всех конкурсах, мама говорит, что заметен его прогресс в развитии школьных навыков. Родительский клуб является своего рода моделью идеального общества. Если бы те ценности, которые транслируются и детьми, и их родителями во время нашего общения были полностью внедрены в обществе, это общество было бы близко к идеальному.

Руководитель организации Сергей Зайцев:

Наша организация является фактически частью государственной структуры по социальной работе с детьми-инвалидами. Но с весьма существенной особенностью. Если государственные служащие являются наемными работниками, то наши девчонки – энтузиастки, каких поискать. Они пришли сюда по зову сердца и работают с блеском в глазах! И я сейчас четко понимаю: что все, что мы делаем, мы обязаны это делать. Не от того, что у меня всплеск доброты, и я решил этим позаниматься. Нет, здесь мы осознаем: если не мы, то – кто? И актуальность для региона как раз в этом и заключается, что если мы и родители из клуба бросим это дело, то все откатится на десять лет назад. Работать с такими детьми надо еще больше.