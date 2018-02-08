Итальянские ученые создали съедобные “умные” татуировки для контроля за качеством питания

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:38:54+03:00

Исследователи намерены провести дополнительные опыты для проверки своего проекта на безопасность для организма людей Фото: REUTERS

Они могут синхронизироваться с приложениями и отслеживать, что происходит в органах пользователя

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Исследователи Итальянского технологического института в Генуе нашли способ добавления электронных компонентов во временные татуировки, прокладывая путь для “умной” электроники, которая может быть установлена на продукты. В статье в MIT Technology ученые заявили, что эта прорывная технология может отслеживать, что происходит в наших органах, и даже контролировать питание.

Временные татуировки представляют тонкий слой этилцеллюлозного полимера, который прилипает к листу бумаги с тонким слоем водорастворимого крахмала или декстрина. Когда татуировка помещается в воду, тонкий слой растворяется, позволяя переносить ее на кожу или на другие предметы. Изображения могут быть созданы с помощью простого струйного принтера.

Исследователи говорят, что проглатываемая электроника может потенциально синхронизироваться со значительным количеством биомедицинских приложений, как в терапевтических, так и в диагностических целях. Попадая в организм, она может выполнять тесты и передавать обратную связь врачам и пациентам. Эта технология также может иметь развитие и для пищевой промышленности, “обеспечивая отслеживание качества продуктов и контроль их свежести”.

“Использование татуировки для интеграции биосовместимых активных электронных устройств на съедобных субстратах открывает новые и захватывающие перспективы в долгосрочном видении широко доступных приложений личной гигиены”, - подчеркнули ученые.

Исследователи намерены провести дополнительные опыты для проверки своего проекта на безопасность для организма людей.