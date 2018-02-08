2018-02-08T13:38:54+03:00
Наука

Итальянские ученые создали съедобные “умные” татуировки для контроля за качеством питания

Они могут синхронизироваться с приложениями и отслеживать, что происходит в органах пользователя
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Исследователи намерены провести дополнительные опыты для проверки своего проекта на безопасность для организма людейИсследователи намерены провести дополнительные опыты для проверки своего проекта на безопасность для организма людейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Исследователи Итальянского технологического института в Генуе нашли способ добавления электронных компонентов во временные татуировки, прокладывая путь для “умной” электроники, которая может быть установлена на продукты. В статье в MIT Technology ученые заявили, что эта прорывная технология может отслеживать, что происходит в наших органах, и даже контролировать питание.

Временные татуировки представляют тонкий слой этилцеллюлозного полимера, который прилипает к листу бумаги с тонким слоем водорастворимого крахмала или декстрина. Когда татуировка помещается в воду, тонкий слой растворяется, позволяя переносить ее на кожу или на другие предметы. Изображения могут быть созданы с помощью простого струйного принтера.

Исследователи говорят, что проглатываемая электроника может потенциально синхронизироваться со значительным количеством биомедицинских приложений, как в терапевтических, так и в диагностических целях. Попадая в организм, она может выполнять тесты и передавать обратную связь врачам и пациентам. Эта технология также может иметь развитие и для пищевой промышленности, “обеспечивая отслеживание качества продуктов и контроль их свежести”.

“Использование татуировки для интеграции биосовместимых активных электронных устройств на съедобных субстратах открывает новые и захватывающие перспективы в долгосрочном видении широко доступных приложений личной гигиены”, - подчеркнули ученые.

Исследователи намерены провести дополнительные опыты для проверки своего проекта на безопасность для организма людей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Эрдоган заявил о намерении Турции войти в сирийский Идлиб
Три человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах
В московском метро появился поезд, посвященный творчеству Маршака
Составлен список лучших обладательниц "Оскара" за роль второго плана
Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов в РФ
Путин признался, что у него нет смартфона
Житель Таиланда покончил с собой после потери счастливого лотерейного билета
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах
Ростуризм выпустил памятку по сдаче в аренду жилья на время чемпионата мира по футболу
Скончался советский актер Геннадий Гарбук
ЦИК отменил решение Мособлизбиркома о «школьном референдуме»
Баста назвал драку Шевченко и Сванидзе на радио "КП" лучшим баттлом
В Венесуэле за последний год инфляция превысила 4000%
В Госдуму внесли законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от Олимпиады-2018 спортсменам
Сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей и прокуроров
Роскомнадзор проинформировал Facebook о проверке во второй половине 2018 года
Новый ГОСТ разделил полукопченные колбасы на пять категорий
CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде 2018
Поздняков рассказал о дискриминации российских спортсменов на Олимпиаде
Тело героически погибшего в Сирии Романа Филипова доставлено в Воронеж
Дамаск назвал удары возглавляемой США коалиции по сирийской армии открытой агрессией
"Одноклассники" проведут прямые трансляции соревнований ОИ-2018
В регионах появится аналог МАДИ
Вердикт CAS по делам 47 российских спортсменов будет объявлен 9 февраля
ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов в президенты
Сейм Латвии одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения
Команду «Звездных войн» обвинили в расовой дискриминации
«Нафтогаз» планирует возобновить закупки газа у России в марте
В Лондоне сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда