В России ужесточат требования к мигрантам

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:48:29+03:00

Правительство также решило повысить чиновничью дисциплину и для этого внесет изменения в Бюджетный кодекс. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

За прошлый год было пресечено 136 тысяч нарушений правил пребывания иностранцев в нашей стране

Изменить размер текста: A A

На заседании правительства в четверг обсуждались изменения, которые будут внесены в закон о правовом положении иностранцев, а также в Кодекс о административных правонарушениях (КоАП). Теперь приглашающая сторона будет обязана принимать меры для того, чтобы иностранные граждане не нарушали сроки пребывания в России, а их деятельность соответствовала цели приезда.

- Мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает к нам учиться, работать, заниматься наукой, начинать или вести свой бизнес. Но это не означает, что наши иностранные гости могут не соблюдать российские законы, - заявил Медведев. - Тем не менее, это - не редкость. Например, человек заявляет одну цель приезда, а занимается совершенно другими делами, то есть он не родственников навещает, а на самом деле начинает трудиться или открывает какой-то свой бизнес или же нарушаются сроки пребывания.

По словам премьера, только за прошлый год органами внутренних дел пресечено 136 тысяч таких правонарушений.

Правительство также решило повысить чиновничью дисциплину и для этого внесет изменения в Бюджетный кодекс.

- В этом законопроекте устанавливается право обратного требования к должностным лицам, чьи действия или бездействие причинили вред другим лицам. Главные распределители бюджетных средств на всех уровнях - федеральном, региональном, муниципальном - получат возможность выступать в суде, требовать от должностных лиц, из-за которых бюджету были причинены те или иные потери, их компенсировать. Надеюсь, что это будет дисциплинировать чиновников, а интересы казны будут защищены лучше, - сказал Медведев.

Еще одно изменение в законодательство связано с проведением чемпионата мира по футболу-2018. Правительство вводит административную ответственность за недобросовестное использование коммерческих прав на ЧМ.

- Устанавливается запрет и наказание за различные действия, которые связаны с недобросовестной конкуренцией во время чемпионата. Будут взиматься достаточно крупные штрафы, конфисковываться предметы с чужим товарным знаком, материалы и оборудование, с помощью которых они были сделаны, - сказал Медведев, заметив, что таковы международные обязательства при проведении чемпионата.