В России ужесточат требования к мигрантам
На заседании правительства в четверг обсуждались изменения, которые будут внесены в закон о правовом положении иностранцев, а также в Кодекс о административных правонарушениях (КоАП). Теперь приглашающая сторона будет обязана принимать меры для того, чтобы иностранные граждане не нарушали сроки пребывания в России, а их деятельность соответствовала цели приезда.
- Мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает к нам учиться, работать, заниматься наукой, начинать или вести свой бизнес. Но это не означает, что наши иностранные гости могут не соблюдать российские законы, - заявил Медведев. - Тем не менее, это - не редкость. Например, человек заявляет одну цель приезда, а занимается совершенно другими делами, то есть он не родственников навещает, а на самом деле начинает трудиться или открывает какой-то свой бизнес или же нарушаются сроки пребывания.
По словам премьера, только за прошлый год органами внутренних дел пресечено 136 тысяч таких правонарушений.
Правительство также решило повысить чиновничью дисциплину и для этого внесет изменения в Бюджетный кодекс.
- В этом законопроекте устанавливается право обратного требования к должностным лицам, чьи действия или бездействие причинили вред другим лицам. Главные распределители бюджетных средств на всех уровнях - федеральном, региональном, муниципальном - получат возможность выступать в суде, требовать от должностных лиц, из-за которых бюджету были причинены те или иные потери, их компенсировать. Надеюсь, что это будет дисциплинировать чиновников, а интересы казны будут защищены лучше, - сказал Медведев.
Еще одно изменение в законодательство связано с проведением чемпионата мира по футболу-2018. Правительство вводит административную ответственность за недобросовестное использование коммерческих прав на ЧМ.
- Устанавливается запрет и наказание за различные действия, которые связаны с недобросовестной конкуренцией во время чемпионата. Будут взиматься достаточно крупные штрафы, конфисковываться предметы с чужим товарным знаком, материалы и оборудование, с помощью которых они были сделаны, - сказал Медведев, заметив, что таковы международные обязательства при проведении чемпионата.