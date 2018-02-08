2018-02-08T13:48:29+03:00
Политика

В России ужесточат требования к мигрантам

За прошлый год было пресечено 136 тысяч нарушений правил пребывания иностранцев в нашей стране
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments21
Правительство также решило повысить чиновничью дисциплину и для этого внесет изменения в Бюджетный кодекс. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПравительство также решило повысить чиновничью дисциплину и для этого внесет изменения в Бюджетный кодекс. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Изменить размер текста:

На заседании правительства в четверг обсуждались изменения, которые будут внесены в закон о правовом положении иностранцев, а также в Кодекс о административных правонарушениях (КоАП). Теперь приглашающая сторона будет обязана принимать меры для того, чтобы иностранные граждане не нарушали сроки пребывания в России, а их деятельность соответствовала цели приезда.

- Мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает к нам учиться, работать, заниматься наукой, начинать или вести свой бизнес. Но это не означает, что наши иностранные гости могут не соблюдать российские законы, - заявил Медведев. - Тем не менее, это - не редкость. Например, человек заявляет одну цель приезда, а занимается совершенно другими делами, то есть он не родственников навещает, а на самом деле начинает трудиться или открывает какой-то свой бизнес или же нарушаются сроки пребывания.

По словам премьера, только за прошлый год органами внутренних дел пресечено 136 тысяч таких правонарушений.

Правительство также решило повысить чиновничью дисциплину и для этого внесет изменения в Бюджетный кодекс.

- В этом законопроекте устанавливается право обратного требования к должностным лицам, чьи действия или бездействие причинили вред другим лицам. Главные распределители бюджетных средств на всех уровнях - федеральном, региональном, муниципальном - получат возможность выступать в суде, требовать от должностных лиц, из-за которых бюджету были причинены те или иные потери, их компенсировать. Надеюсь, что это будет дисциплинировать чиновников, а интересы казны будут защищены лучше, - сказал Медведев.

Еще одно изменение в законодательство связано с проведением чемпионата мира по футболу-2018. Правительство вводит административную ответственность за недобросовестное использование коммерческих прав на ЧМ.

- Устанавливается запрет и наказание за различные действия, которые связаны с недобросовестной конкуренцией во время чемпионата. Будут взиматься достаточно крупные штрафы, конфисковываться предметы с чужим товарным знаком, материалы и оборудование, с помощью которых они были сделаны, - сказал Медведев, заметив, что таковы международные обязательства при проведении чемпионата.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
Новости 24
Эрдоган заявил о намерении Турции войти в сирийский Идлиб
Три человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах
В московском метро появился поезд, посвященный творчеству Маршака
Составлен список лучших обладательниц "Оскара" за роль второго плана
Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов в РФ
Путин признался, что у него нет смартфона
Житель Таиланда покончил с собой после потери счастливого лотерейного билета
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах
Ростуризм выпустил памятку по сдаче в аренду жилья на время чемпионата мира по футболу
Скончался советский актер Геннадий Гарбук
ЦИК отменил решение Мособлизбиркома о «школьном референдуме»
Баста назвал драку Шевченко и Сванидзе на радио "КП" лучшим баттлом
В Венесуэле за последний год инфляция превысила 4000%
В Госдуму внесли законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от Олимпиады-2018 спортсменам
Сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей и прокуроров
Роскомнадзор проинформировал Facebook о проверке во второй половине 2018 года
Новый ГОСТ разделил полукопченные колбасы на пять категорий
CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде 2018
Поздняков рассказал о дискриминации российских спортсменов на Олимпиаде
Тело героически погибшего в Сирии Романа Филипова доставлено в Воронеж
Дамаск назвал удары возглавляемой США коалиции по сирийской армии открытой агрессией
"Одноклассники" проведут прямые трансляции соревнований ОИ-2018
В регионах появится аналог МАДИ
Вердикт CAS по делам 47 российских спортсменов будет объявлен 9 февраля
ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов в президенты
Сейм Латвии одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения
Команду «Звездных войн» обвинили в расовой дискриминации
«Нафтогаз» планирует возобновить закупки газа у России в марте
В Лондоне сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда