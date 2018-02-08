2018-02-08T14:06:11+03:00
Общество

Особенным детям дарят особую заботу

В Краснодаре «Российский фонд мира» помогает семьям с детьми-колясочниками
Артём ГНАТЕНКОkpkuban@kp_kuban
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Праздники и поездки дарят ребятам положительные эмоции Фото: предоставлено ККОМОФ «Российский фонд мира»Праздники и поездки дарят ребятам положительные эмоции Фото: предоставлено ККОМОФ «Российский фонд мира»
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С появлением маленькой Вали жизнь Елены Спиридоновой из Краснодара сильно изменилась. Но радость была омрачена диагнозом врачей: детский церебральный паралич. Это было 22 года назад. Чтобы бороться за ребенка, женщине пришлось оставить работу и все силы бросить на долгую и непростую реабилитацию.

В Краснодаре более двух тысяч семей с детьми-инвалидами, из них 80 процентов с таким же диагнозом, как у Вали. И чаще всего с ребенком наедине остаются только матери и бабушки. Отцы либо уходят из семей, либо большую часть времени проводят на работе.

- Без помощи приходится очень сложно. Я всю себя посвящаю дочери, нахожусь с ней практически неотлучно, - рассказывает Елена Спиридонова, – К сожалению, у нас нет специальных школ и детских садов для особенных детей, а социальные работники не всегда имеют возможность оказать необходимую поддержку.

Опорой для ее семьи стало краевое отделение Российского фонда мира. Несколько лет назад при нем был создан клуб для семей с детьми-инвалидами.

- Сегодня в нашем клубе - 180 семей. Мы проводим разные занятия с особенными детьми, организовываем занятия иппотерапией, в бассейне с тренерами, выезжаем на базу отдыха в Горячий Ключ, проводим встречи и праздники, - говорит руководитель регионального отделения Российского фонда мира Татьяна Ступко.

В этом году поддержку смогут получить еще больше краснодарских семей с детьми-колясочниками: Фонд президентских грантов выделил поддержку в размере 1,3 миллиона рублей. Благодаря этим средствам появилась служба социальных нянь.

- Несмотря на то, что мамы практически привязаны к детям, им приходится отлучаться для оформления документов, получения рецептов и справок, в магазин, в поликлинику. В конце концов, им необходима психологическая разгрузка. А оставить ребенка одного они просто не могут. На помощь им приходят наши няни, - продолжает Татьяна.

Няни - это женщины, которые не понаслышке знают об особенностях заботы о тяжелобольных детях. В обязанности помощниц входит обеспечение безопасности ребенка, проведение необходимых процедур, кормление, прогулки и посильные для интеллекта конкретного ребенка занятия.

- Моя история трагична, - говорит няня Елена Пригоренко. – Мой ребенок умер от болезни. Я знаю, как непросто приходится мамам больных детишек, поэтому всегда готова им помочь. Со многими из них я давно знакома по клубу. Малыши очень радуются, когда я прихожу, ведь я для них персональный гость.

Няни приходят на помощь и многодетным семьям, в которых есть ребенок-инвалид.

- Для нас с Валей это неоценимая помощь, - рассказывает Елена Спиридонова. – Наши няни очень отзывчивы, они ладят с детьми и очень хорошо знают, как общаться с ребенком, как решать бытовые вопросы. Я абсолютно спокойна, когда Валя дома с няней.

Еще одна возможность поддержки – выезд семейного психолога на дом. Он может проводить занятия с ребенком арттерапией, подсказать, какие службы могут помочь решить текущие проблемы и даже сопровождать детей в поездках и на праздниках.

- В этом году мы приготовили большую программу для отдыха и адаптации наших детей в обществе. Это оздоровительные поездки, походы в театры, на концерты, участие в городских и краевых мероприятиях. Мы сможем проводить занятия иппотерапией и приобрести новые коляски и средства реабилитации. Первые два специальных велотренажера уже прибыли в Краснодар, их в ближайшие дни передадим детям Анне Цветковой и Ярославу Лазареву, - рассказала о планах руководитель фонда Татьяна Ступко.

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