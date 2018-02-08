Тысячи детей получают помощь в липецком Центре социальной адаптации

8 Февр. 2018 2018-02-08T14:41:54+03:00

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Уже больше 7 лет липецкая общественная организация «Школа Мастеров» помогает особенным детям справиться с тяжелыми болезнями, психологическими проблемами и сложностями в развитии, а родителям — преодолеть трудности воспитания и ухода.

В сентябре 2017 года Центр социальной адаптации получил 3 млн. рублей из Фонда президентских грантов на развитие проекта «Человек человеку – Друг!». Благодаря этому педагоги и психологи смогли выезжать в отдаленные районы Липецкой области и консультировать семьи, которые воспитывают детей с особенностями здоровья. А тысячи детишек получили возможность бесплатно пройти корректирующие занятия с квалифицированными педагогами и посетить много развлекательных мероприятий с подарками и развлечениями.

Как рассказала руководитель Центра Марина Репникова, с ребятами работают 6 педагогов и логопедов, которые получили дополнительную квалификацию для работы с особенными детьми. Им помогают добровольцы и студенты-практиканты педагогических вузов.

–Мы проводим групповые и индивидуальные занятия по трем направлениям. Первое и самое главное – социальная адаптация. Есть дети, которые не осознают собственную личность, и мы их учим узнавать и воспринимать себя, свое имя и внешность, осознать образ «Я», – поясняет Марина Репникова, –Второе направление –творческая мастерская, где дети развивают творческое мышление и мелкую моторику. Это хорошо сказывается на их психологическом и физическом состоянии. И третье — сенсомоторный центр. Там ребята познают окружающий мир.

В самой «Школе» царит атмосфера дружбы и сплоченности: дети разных возрастов и с различными диагнозами держатся вместе, не отходят друг от друга даже во время перерыва.

Самому младшему воспитаннику Центра 2 года, самому старшему – 21 год. Группы формируют не по возрасту, а по уровню развития. Здесь у каждого ребенка своя история победы. Например, трехлетний Максим, когда осенью прошлого года пришел в Центр, не мог общаться со сверстниками и вообще находиться среди детей – падал на пол, кричал, терял связь с реальностью. Теперь мальчик с удовольствием бежит в сенсорную комнату на занятие, лепит фигурки вместе с остальными ребятами и выполняет задания. Педагоги уверены, что он сможет ходить в обычную школу, а не заниматься на дому, или в коррекционном классе. Трехлетняя Полина с диагнозом ДЦП, которая раньше не могла закрывать рот и двигать языком, теперь не просто разговаривает, но и ходит в обычный детский сад.

В канун Нового года «Школа Мастеров» благодаря гранту смогла организовать новогодние праздники почти для тысячи детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Для многих ребят подобные праздники и групповые занятия в Центре – единственная возможность общения с другими детьми, поскольку большинство из них находятся на домашнем обучении. Сейчас, чтобы ребенок мог бесплатно пройти программу реабилитации, родителям достаточно просто позвонить в Центр. Здесь не отказываются даже от самых сложных случаев. Средства, которые поступили в Центр, помогли открыть дополнительные группы, в которых занимаются 1500 ребят, а также каждую неделю водить детей в театры, музеи и кино.

В будущем руководитель Центра планирует открыть филиалы в районах, чтобы социально адаптироваться смогли еще больше детей, и расстояние не было помехой для родителей.