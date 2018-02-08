Замгенсека ОДКБ: к 2025 году ситуация с безопасностью станет хуже

8 Февр. 2018 2018-02-08T14:48:10+03:00

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Весь 2017-й год Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ - в состав входят: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) особо не контактировала со СМИ, и плоды ее работы по большей части были скрыты от масс. 2018-й было решено начать с подробной презентации успехов организации и планов на будущее. С журналистами пообщался заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

- Обстановка в 2017-м году была сложной, - начал зам генсека. - Нам переодически приходилось вносить коррективы в работу по противодействию угрозам и, соответственно, проводить дополнительные мероприятия. К слову об угрозах. Они не новы - это и конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и кризис на Украине, и карабахский конфликт и так далее.

СИТУАЦИЯ В АФГАНИСТАНЕ НЕ УЛУЧШАЕТСЯ

- Обстановка осложняется позицией американцев и талибов. Кроме того, настораживает конфронтация между «Талибаном» (Организация запрещена в РФ - Ред.) и афганскими властями. Мы предпринимали попытки усадить стороны за стол переговоров в Москве. Но очевидно, что очень трудно рассчитывать на какой-то прорыв.

Крайне дестабилизирует ситуацию в этом регионе и наличие боевиков «Исламского государства» (Организация запрещена в РФ - Ред.). На сегодня речь идет о порядка 7 тысячах террористов. При этом ИГ не просто конфликтует с правительственными войсками и талибами, оно ведет подрывную деятельность в среднеазиатских государствах, а это уже прямая угроза России.

Мы вынуждены были в связи с этим подготовить механизм по формированию единого списка террористических организаций. Общей картины у нас пока нет. Но в прошлом году, видя что начался исход боевиков на территорию государств Средней Азии и не только, мы предложили провести операцию «Наёмник». По итогам этой операции мы будем иметь полный расклад: кто возвращается из горячих точек, в каком количестве и как с ними бороться. Думаю, что в этом году операция будет проведена.

БОРЬБА С НАРКОДИЛЕРАМИ

- Кроме того, когда мы говорим о проблемах Афганистана, мы не можем пройти мимо наркотрафика, - отмечает Семериков. - Напомню, с 2003 года ОДКБ проводит операцию «Канал». Сегодня она уже вышла за рамки организации - в ней принимает участие 22 государства, в том числе поляки, прибалты, американцы, страны ЕС, Иран, Афганистан и другие. За 15 лет было изъято более 360 тонн различных наркотиков.

ТЫСЯЧИ МИГРАНТОВ БЫЛИ ОСТАНОВЛЕНЫ

- Ежегодно мы проводим операцию «Нелегал». Недавно было принято решение, что она будет проводиться на постоянной основе. Все дело в том, что операция демонстрирует превосходные результаты. Уже задержано порядка 20 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Большие потоки нелегалов идут из Афганистана и Ирака. Кроме того, спецслужбами стран-членов ОДКБ было задержано более 1000 человек, находящихся в международном розыске.

ОДКБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В ООН

- В 2017-м мы совместно с Организацией Объединённых Наций приступили к формированию миротворческого подразделения полиции постоянной готовности. Это и специалисты, и оперативные работники, и спецподразделения. Осталось только принять документ, который узаконит такое подразделение.

Мы также не исключаем, что наш потенциал может быть задействован в миссиях ООН, в том числе и военной направленности. Для этого нам необходимо регламентировать это участие: нужны протоколы, договоры, положения, которые закрепили бы отношения ОДКБ и ООН. При этом мы спрашивали, как именно там видят нашу роль. Конкретного ответа нам так и не дали. Полагаю, наше сотрудничество будет выглядеть следующим образом: мы предлагаем свои услуги, а там, когда возникает миссия, решают, кто будет в ней участвовать.

ПРОГНОЗЫ НЕ УТЕШИТЕЛЬНЫ

- Составляя прогнозы, мы пользовались выводами нашей аналитической ассоциации. Так вот, специалисты уверены, что за последние годы конфликтная обстановка усугубилась. На евразийском пространстве ситуацию оценивают, как кризисную. К 2025 году ситуация вряд ли выправится. Большинство экспертов считает, что уровень безопасности к этому времени ухудшится, - подытожил Семериков.