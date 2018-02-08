Пожизненно отстраненный от Олимпиад Мутко анонсировал альтернативные игры

8 Февр. 2018 2018-02-08T16:38:00+03:00

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Накануне открытия Олимпиады в Южной Корее Виталий Мутко заявил об организации альтернативных соревнований для спортсменов, которых Международный олимпийский комитет не допустил до соревнований в Пхенчхане. Вице-премьер правительства РФ заявил, что вскоре выйдет соответствующее распоряжение правительства страны.

- График Министерство спорта доработает, объявит вместе с федерациями. Я думаю, что это будет уже после Олимпийских игр, в марте, в разных городах, потому что мы делаем их открытыми, - сказал Мутко в интервью ТАСС.

По его словам, на соревнования пригласят спортсменов из других стран, в них будет призовой фонд. В программу альтернативных игр войдут биатлон, лыжные гонки, коньки и бобслей. «Те виды спорта, в которых мы ущемлены, и практически есть возможность провести здесь открытые соревнования, дать возможность ребятам посоревноваться», - заявил чиновник.

Напомним, что экс-министр спорта Виталий Мутко в результате допинг-скандала сам был дисквалифицирован МОК, и ему пожизненно запретили посещать Олимпийские игры.