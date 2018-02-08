IV Всероссийский съезд рыбаков: рыбные поручения президента, квоты и стратегия развития

8 Февр. 2018 2018-02-08T17:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

IV Всероссийский съезд рыбаков соберет в столице представителей всех рыбацких регионов России. Инициаторами проведения IV Всероссийского съезда рыбаков выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Инициативу рыбацкого сообщества поддержал и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В преддверии глобального рыбного форума «Комсомольская правда» запустила специальный проект «Наша рыба», который уже стал дискуссионной площадкой для всех участников рыбной отрасли и сопутствующих ведомств. Главной темой для обсуждения станут квоты на вылов рыбы и морепродуктов. А вернее их перераспределение на новый 15-летний период, которое должно произойти в течение 2018 года.

Кроме того, делегаты обсудят результаты работы рыбохозяйственного комплекса страны за 5 лет, рассмотрят ключевые вопросы по выполнению Стратегии развития отрасли до 2030 года. Ну и, конечно, проговорят проблемные вопросы отрасли, в том числе по квотам, о таможенном оформлении с новым Таможенным кодексом ЕАЭС, о преодолении административных барьеров и тему социальной защищенности работников рыбного хозяйства.

Напомним, III Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства проходил в Москве в феврале 2012 года – впервые после десятилетнего перерыва. На одной площадке тогда собрались представители всех основных рыбохозяйственных бассейнов страны. Именно тогда делегаты съезда выработали рекомендацию увеличить срок, на которой будут закреплены доли квот вылова после 2018 года, с 10 до 15 лет. А также сохранить исторический принцип их распределения между рыбодобывающими компаниями. Так что в этом году впервые доли квот будут закрепляться на 15 лет.

- Всероссийский съезд рыбаков – это очень правильная и просто необходимая форма общения отраслевиков. Чтобы недостатки, пробелы законодательства и другие проблемы не привели к краху отрасли, нужно собираться и сообща обсуждать те вопросы, которые больше всего нас волнуют. Теперь это особенно важно, так как время от времени появляются разные непонятные идеи – то крабовые аукционы вернуть, то исторический принцип предоставления прав на вылов пересмотреть. Теперь отрасль может консолидировано вырабатывать решения и рекомендации по важным вопросам, - считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Вообще вопросу распределения квот уделят много внимания. Ведь помимо того, что в этом году будут распределяться квоты на новый, более длительный период, еще и впервые будут распределяться инвестиционные квоты на вылов рыбы.

Напомним, по итогам большой декабрьской пресс-конференции глава России Владимир Путин поручил правительству представить предложения «по расширению доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства». Так как поручение президента затрагивает коренные интересы рыбопромышленной отрасли, ВАРПЭ сейчас готовит предложения по его исполнению, которые и представит на рассмотрение IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса.

По итогам Съезда планируется подписание трехстороннего отраслевого соглашения между ВАРПЭ, Центральным комитетом Российского профсоюза работников рыбохозяйственного комплекса и Росрыболовством по организациям рыбного хозяйства на 2018 – 2020 годы.