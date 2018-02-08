Тело как в 16 лет: Эвелина Бледанс поразила девичьей фигурой в купальнике
Актриса и телеведущая очень любит свою публику. Верность Эвелины Бледанс своим поклонникам стоила ей развода. Бывший муж, продюсер Александр Семин в прошлом году объяснил их неожиданное для все решение расстаться: «Между нами всегда стоял другой человек. И имя ему - «зритель». Красавица Эвелина привыкла всегда быть на виду, поэтому неустанно следит за собой.
Но возраст, порой, берет свое. А Бледанс, на секундочку, в апреле отметит 49-летие. Но глядя на отчетные фотографии из ее отпуска на Бали молоденькие девушки позавидуют ее форме.
Что она с собой делает? Грудь она подтянула пару лет назад, сама открыто рассказывала. Но идеальные ноги и пресс хирург не обеспечит. На фотошоп не очень похоже. Фанаты актрисы засыпали ее комплиментами:
ksuny_i: Какая фигура! Вот ведь повезло с генетикой.
elli_ellinda: Тело как 16 лет.
u_djo: Шикаааааарно выглядите!
Elviraichenko: Господи, если бы все тетки могли похвастаться такими достоинствами, то мир бы спасен!
Напомним, Эвелина Бледанс дважды мама. От брака с израильским бизнесменом имеет 23-летнего сына Дмитрия, с последним бывшим мужем Александром Семиным воспитывают 5-летнего «солнечного ребенка» Семена.