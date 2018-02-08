Тело как в 16 лет: Эвелина Бледанс поразила девичьей фигурой в купальнике

8 Февр. 2018 2018-02-08T18:19:50+03:00

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Актриса и телеведущая очень любит свою публику. Верность Эвелины Бледанс своим поклонникам стоила ей развода. Бывший муж, продюсер Александр Семин в прошлом году объяснил их неожиданное для все решение расстаться: «Между нами всегда стоял другой человек. И имя ему - «зритель». Красавица Эвелина привыкла всегда быть на виду, поэтому неустанно следит за собой.

Но возраст, порой, берет свое. А Бледанс, на секундочку, в апреле отметит 49-летие. Но глядя на отчетные фотографии из ее отпуска на Бали молоденькие девушки позавидуют ее форме.

bledans Помню-помню про возраст и что уже не прилично, и что надо всё закрыть и закрыться Но, как-то не выходит у меня южный отдых без этого И фоткам в купальнике быть и в этот раз Привезла целый пакет от @teobikini и собираюсь вам показывать. Кто из злобных тёть- пишите разъяренные комменты, а мои хорошенькие по хорошенькому. И кстати, хочу всё-таки прояснить этот вопрос: как по-вашему какой возраст запрещает фото в купальниках? #themuliabali #бледанс #бали #купальники #кайф @themuliabali #EscapetoMulia

bledans Семик уже привык к моим маскам красоты. #бали #бали2018 #семенсемин #бледанс #купальник @teobikini

Что она с собой делает? Грудь она подтянула пару лет назад, сама открыто рассказывала. Но идеальные ноги и пресс хирург не обеспечит. На фотошоп не очень похоже. Фанаты актрисы засыпали ее комплиментами:

ksuny_i: Какая фигура! Вот ведь повезло с генетикой.

elli_ellinda: Тело как 16 лет.

u_djo: Шикаааааарно выглядите!

Elviraichenko: Господи, если бы все тетки могли похвастаться такими достоинствами, то мир бы спасен!

Напомним, Эвелина Бледанс дважды мама. От брака с израильским бизнесменом имеет 23-летнего сына Дмитрия, с последним бывшим мужем Александром Семиным воспитывают 5-летнего «солнечного ребенка» Семена.