Основателя сети ресторанов по доносу повели на допрос за наркоту: это наезд силовиков на бизнес или реклама «Додо Пиццы»

8 Февр. 2018 2018-02-09T01:24:02+03:00

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Основателя сети ресторанов «Додо пицца» Федора Овчинникова вызвали в отделение полиции Южного Медведкова для дачи показаний. Правоохранители проверяют информацию, будто через пиццерии марки массово распространяют наркотики.

- Следователь по имени Александра сказала, что в полицию поступило анонимное сообщение на меня, - сообщил «Комсомолке» сам ресторатор. - Якобы я создал всю сеть пиццерий «Додо» для распространения наркотиков. Я езжу в Латинскую Америку, договариваюсь с поставщиками, а потом сбываю дурь в России.

- А вы этого не делаете?

- Конечно нет! Я даже в Латинской Америке никогда не был.

По словам Овчинникова, на столе у полицейского он увидел заявление, подписанное некоей Прониной Е.В. На бумаге как раз было напечатано про дилерскую сеть наркоты. В углу стоял большой штамп из ФСБ, датированный 1 ноября 2017 года. Рядом штамп из ГУ МВД Москвы за 7 ноября прошлого года.

- Я спросил у следователя, что же это за анонимка на меня поступила, если тут есть подпись конкретного лица. Девушка смутилась и добавила, что это еще одно письмо, которое получили полицейские. О нем она просто забыла, - рассказал столичный коммерсант. - Кто такая Пронина, следователь не знает. Связаться с ней не может.

Выходит, обращение в правоохранительные органы поступило в начале ноября. И вот интересное совпадение: 23 ноября 2017 года в одной из московских пиццерий «Додо» действительно нашли белый порошок!

Наркотик случайно обнаружила официантка в туалете заведения. Пакет с веществом спрятали в технологическом лючке в стене около унитаза. На место вызвали полицию.

- Следователь спрашивала меня, хорошо ли я знаком с управляющим ресторана, где нашли порошок. Я рассказал в полиции, что большинство пиццерий работает по франчайзингу. То есть, коммерсанты могут пользоваться фирменным именем сети, технологиями, рецептурой. Но в оперативное управление конкретным заведением я не вмешиваюсь, это чужой бизнес, - объяснил ресторатор.

По словам Овчинникова, в конце допроса следователь заявила, что в сети «Додо» много раз находили наркотики. И все это очень подозрительно.

- Я знаю только об одном случае, который произошел 23 ноября прошлого года. И вообще я не имею к этой истории никакого отношения, - заявил коммерсант.

- Как вы думаете, зачем все это делается — письмо, допрос?

- Понятия не имею. Уверен, что это не конкуренты. Я знаю все сетевые пиццерии, мы общаемся в рамках делового этикета. Не могу себе представить, что какая-нибудь компания из США попытается устранить конкурента в России, написав донос.

- Может быть, попытка отжать бизнес?

- Да что у меня отжимать? В сети 300 заведений. Подавляющее большинство ресторанов мне не принадлежит. Я оказываю своим партнерами-франчайзи информационные услуги. Работа тяжелая, так как все время что-то надо улучшать. Что тут отжимать? Право оказывать платные услуги? Человек без опыта с этим и не справится.

В сети "Додо пицца" насчитывается порядка трёх сотен заведений, большинство из них работают по франшизе. ФОТО: Додо пицца @ Facebook

- Все это похоже на попытку подставить человека, - считает экс-полицейский Роман Хабаров. - Смотрите сами, сначала в полицию приходит бумага, потом в ресторане сети действительно находят наркотики. Подозрительное совпадение. Делами о психотропных препаратах всегда занимаются одни и те же люди, специализирующиеся на наркотиках. Обычно они плохо разбираются в экономике. Надо ж еще разобраться, что собственник бренда почти не имеет отношений к ресторанам, работающим по франчайзингу.

- Похожа эта история на отъем бизнеса?

- Нет. Если бы за дело взялись серьезно, то Овчинникову подбросили бы наркотики в аэропорту и взяли с поличным. А так закладку сделали в туалете. Докажи еще, что владелец сети имел к этому отношение.

Руководитель движения «Антидилер» Дмитрий Носов уверен, что администрация заведения не может нести ответственность за то, что кто-то из посетителей оставил в туалете наркотики.

- А что должен сделать коммерсант? Ходить за каждым человеком в туалет и следить? Рестораны часто используют для передачи наркотиков. Закладки клеют снизу столов, стульев, прячут в уборной. Обычно через хорошие заведения передают кокаин - это дорогой наркотик, его не рискуют прятать в подъезде или закапывать в сквере. Поймать закладчика сложно. Но не стоит каждый раз в возможные соучастники записывать администрацию заведения, куда пришел наркоторговец.

Тем временем, пользователи сети нашли одну Пронину Е.В., которая может быть причастна к этой истории. Оказалось, что некая Пронина Екатерина Викторовна является совладелицей ресторана «Додо» в Люберцах.

Cам Федор Овчинников категорически отрицает злой умысел деловой партнерши.

«О Екатерине Прониной я до вчерашнего дня вообще ничего не знал. У нас сейчас много партнеров, и я обычно знакомлюсь с ними после того, как они успешно завершают обучение. И я не знаю лично всех инвесторов в партнерские пиццерии. При этом у нас хорошие отношения с партнером в Люберцах, никаких конфликтов не было. Мы нашли документы, подписанные Екатериной Прониной. Подпись на заявлении в милицию я помню, и насколько могу судить, она вообще не похожа на подпись Екатерины», - написал ресторатор на своей страничке в Фейсбуке.

Овчинников считает, что имя Прониной Екатерины кто-то использовал, чтобы придать убедительности ложному доносу.

Мне удалось связаться с самой Екатериной Прониной. Женщина подтвердила, что не имеет отношение к заявлению в полицию.

- Я ничего не знала ни о каком заявлении в правоохранительные органы, подписанном от моего имени. Я даже не живу в том районе, в котором завели дело. Я гарантирую, что подпись на бумаге не моя – думаю, кто-то случайным образом взял фамилию одного из инвесторов.

По мнению Прониной, за всей историей могут стоять конкуренты.

- Видимо, к кому-то попали личные данные инвесторов в сеть пиццерий «Додо». Может быть, информацию слил один из бывших сотрудников. Не знаю. Если Овчинников стал жертвой черной конкуренции, то это в высшей степени не честно. Я собираюсь обратиться в полицию для защиты своего имени и репутации – мной прикрылись для фабрикации заявления.

Сейчас сложно делать выводы, так как полиция только начала разбирательства. И дальше первой дачи показаний дело не дошло.

Следователь, которая ведет дело Овчинникова, давать комментарии "Комсомолке» отказалась. В ГУ МВД Москвы не смогли оперативно ответить на наши вопросы по этому делу.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

И нельзя отбрасывать еще одну версию: вся шумиха, связанная с «Додо пиццей», может быть банальным рекламным ходом.

Просто честный следователь, как ему и положено, отрабатывает полученное заявление. Бумага есть? Есть. Значит, надо реагировать.

И вполне вероятно, что ничего плохого Федору Овчинникову не светит. Просто его вызвали для дачи показаний.

А коммерсант взял и создал из своего похода в полицию целый инфоповод. Попытку давить на бизнес. Буквально две недели назад «Комсомолка» писала про ресторан «Мясо и рыба», где полицейские вымогали скидочные карты. Тогда сеть заведений тоже получила широкую рекламу — ее название фигурировало во многих СМИ.

А Федор Овчинников известен, как бизнесмен, умеющий себя пиарить. Например, он первым в России начал доставлять пиццы при помощи беспилотников. Денег на это ушло не много, а слава о сети и коммерсанте прошла по всей стране.

КСТАТИ

«О Екатерине Прониной я до вчерашнего дня вообще ничего не знал. У нас сейчас много партнеров, и я обычно знакомлюсь с ними после того, как они успешно завершают обучение. И я не знаю лично всех инвесторов в партнерские пиццерии. При этом у нас хорошие отношения с партнером в Люберцах, никаких конфликтов не было. Мы нашли документы, подписанные Екатериной Прониной. Подпись на заявлении в милицию я помню, и насколько могу судить, она вообще не похожа на подпись Екатерины, - написал ресторатор на своей страничке в Фейсбуке.

«Екатерина Пронина хотела стать франчайзи «Додо Пиццы» и приезжала к нам на обучение. Стало понятно, что этот бизнес ей не очень подходит, сотрудничество не состоялось, мы вернули уплаченный взнос. При этом Екатерина Пронина сохранила интерес к «Додо Пицце» и после этого стала инвестором пиццерии нашего партнера в Люберцах Вячеслава Прокудина", - рассказал ресторатор Федор Овчинников.

Не похоже, что женщина отомстила предпринимателю за какую-то обиду.

Овчинников считает, что имя Прониной Екатерины кто-то использовал, чтобы придать убедительности ложному доносу.