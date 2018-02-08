Я не могу не болеть за наших

8 Февр. 2018 2018-02-08T20:16:10+03:00

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Я помню "свою" первую Олимпиаду в канадском Калгари-1988. Помню Сеул, Барселону, Альбервиль, Лиллехаммер, Атланту, Нагано, Сидней, Солт-Лейк-Сити.

А дальше. Либо деревья перестали быть большими, либо олимпиады (или олимпийское движение) стали уже не те. Судейство, допинг, политические скандалы, падение российского спорта. Всё это постепенно подточило мой интерес к ежедневным трансляциям с "разыгрываемыми 22 комплектами медалей в двенадцатый день ОИ".

То что происходит сегодня в Корее похоже на абсурд. Я не хочу искать виноватых, - мы тоже хороши. Но то что настоящего спорта в борьбе амбициозных здоровых мужчин и женщин, гордости нации, без примеси денег, политики и интересов третьих лиц, уже нет, это чувствуют все. И Международный олимпийский комитет в первую очередь. И меняется ему необходимо и без своего явного предвзятого позора по отношению к России и её спортсменам.

Мне задают вопрос - буду ли я смотреть эти игры. Буду. Не больше и не меньше того как смотрел их с середины нулевых годов. Хоккей, лыжи, биатлон. Остальные зимнее виды я не понимаю. Санный спорт, прыжки эти, могул и все эти американские виды на горке, керлинг, прости Господи, фигурное катание не ко мне, бобслей туда же.

Насчёт политики. Не я выбрал поездку нашей "сборной" под нейтральным флагом. Меня поставили перед фактом. Моё мнение, как и мнение весомой части наших сограждан, учтено не было. Но не переживать и не болеть за наших, хоть и таких с непонятными нашивками и в позорной форме, я, извините, не могу.