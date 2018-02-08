Сергей Степашин в качестве наставника принял участие в финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

8 Февр. 2018 2018-02-08T20:59:43+03:00

Сергей Степашин принял участие в работе «Дня наставника» и провел несколько встреч с пятью группами слушателей. Фото: Фонд ЖКХ

В городе Сочи проходит финал конкурса «Лидеры России», в котором участвуют 300 представителей из 54 регионов нашей страны

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8 февраля 2018 года в ходе мероприятия прошел «День наставника», в рамках которого с участниками конкурса провели занятия более 30 ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин также принял участие в работе «Дня наставника» и провел несколько встреч с пятью группами слушателей.

В ходе встреч Сергей Степашин предложил молодым управленцам найти решения по ряду актуальных задач, в том числе с использованием инструментов, разработанных Фондом ЖКХ. В частности, выработать методы широкого распространения практики строительства в субъектах РФ энергоэффективных многоквартирных домов.

Знакомя участников со своим авторским заданием, Сергей Степашин рассказал, что с участием средств Фонда ЖКХ в 37 регионах РФ уже построены 154 энергоэффективных дома в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, что, конечно же, очень мало для нашей страны. Кроме того, выполнение всех энергосберегающих мероприятий в сфере ЖКХ поможет сэкономить до 300 млрд. рублей ежегодно.

Все конкурсанты с поставленными задачами справились. Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин отметил:

- Вопросы участников были очень серьезные, профессиональные, грамотные. При выполнении заданий они представили свое видение о том, как можно привлекать частного инвестора, какие технологии использовать в строительстве и ЖКХ. Ребята все с «земли», не из кабинетов, и это большое преимущество. Они думают в первую очередь о перспективе.

Участники конкурса поблагодарили Сергея Степашина за открытую обратную связь и отметили безусловную пользу от консультирования наставника в рамках конкурса.

По завершении мероприятия состоялся пресс-подход, в ходе которого Сергей Степашин ответил на вопросы представителей средств массовой информации.

Добавим, что накануне «Дня наставника» участники конкурса ознакомились с разработанной Фондом ЖКХ первой обучающей компьютерной игрой по управлению многоквартирными домами и энергосбережению «ЖЭКА». В игровой форме лучшие управленцы России актуализировали свои знания по вопросам ЖКХ и применению энергоэффективных технологий.

9 февраля, в «Управленческий день», участники конкурса продолжат решать различные управленческие кейсы.

На 10 февраля запланирован «Социальный день»: в первой половине дня все финалисты отправятся в образовательные учреждения города Сочи, где проведут открытые уроки, посвященные лидерству. Во второй половине дня участники будут выполнять социально-ориентированные задания в группах.

В день подведения итогов, 11 февраля, состоится торжественная церемония закрытия финала конкурса, в которой ожидается участие Президента Российской Федерации Владимира Путина.