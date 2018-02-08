«Возвращенные имена»: Тимирязевка начинает новый проект в память о выдающихся ученых академии

8 Февр. 2018 2018-02-08T19:14:37+03:00

Екатерина Теппер более 40 лет проработала на кафедре микробиологии Тимирязевской академии. Фото: timacad.ru

Изменить размер текста: A A

Тимирязевская академия 9 февраля представит новый проект «Возвращенные имена», посвященный выдающимся, но незаслуженно забытым ученым и сотрудникам вуза. Все они когда-то внесли весомый вклад в отечественную науку и образование, трудясь в стенах академии.

Первый вечер памяти в главном аграрном будет посвящен 110-летию Екатерины Теппер — микробиологу с мировым именем. Выпускница Тимирязевки, она более 40 лет проработала на кафедре микробиологии. К юбилею Екатерины Теппер в главном аграрном вузе страны переиздали монографию микробиолога «Микроорганизмы рода Nocardia и разложение гумуса». Первый тираж издания ректор РГАУ-МСХА им. Тимирязева Галина Золина передаст в Центральную научную библиотеку имени Н.И. Железнова.

Вечер памяти пройдет 9 февраля в 15.00 в кинозале «TimFilm» в Центральной научной библиотеке имени Н.И. Железнова. В мероприятии примет участие дочь Екатерины Теппер Елена Романова.