Не отдал машину силовикам - отделаешься только штрафом

8 Февр. 2018 2018-02-08T21:30:10+03:00

Новый регламент запрещает «продувать», направлять на освидетельствование судей и прокуроров, даже если они в состоянии опьянения. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Наверное, главный пункт: если раньше за отказ передать сотруднику МВД, ФСО, ФСБ или медработникам свой автомобиль по их требованию автовладелец мог угодить на 15 суток за «неповиновение законному распоряжению полицейского», то теперь рискует всего лишь попасть под административную ответственность и заплатить... 500 рублей. Народ у нас сознательный, всегда готов помогать органам, но очень уж велик риск получить свою машину потом в несколько поврежденном виде, а спросить за ущерб не с кого.

Еще важное новшество: инспекторы теперь не смогут тормозить авто вне стационарных постов из-за того, что оно «похоже на указанное в ориентировке». Остановить вас могут в случае или реальных признаков нарушения, или когда машина в розыске.

Новый регламент запрещает направлять на освидетельствование судей и прокуроров, даже если они за рулем в состоянии опьянения. Если от «спецсубъекта» исходит запах алкоголя, инспектор предупредит, что сообщит об этом дежурному по городу.

Если прокурор или судья в тяжелом состоянии опьянения, которое может привести к аварии, инспектор обязан заблокировать машину нарушителя и сообщить об этом дежурному по городу. Тот должен вызвать на место коллег нарушителя - дежурного по городу от прокуратуры либо дежурного судью.

И теперь сотрудник ДПС обязан составить не протокол на нарушителя ПДД, а... рапорт на имя своего начальника. Там должен изложить все обстоятельства. Этот документ будут изучать на коллегии при ведомстве нарушителя....

А КАК У НИХ?

Координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

- В реальной ситуации наш силовик или медработник, которому потребовался чужой автомобиль для спасения пострадавшего либо задержания преступника, не будет оформлять протокол на того, кто отказался. На это не будет времени. В других странах водители к своим машинам, да и такой ситуации относятся проще. При общении иностранных полицейских с судьям и прокурорам везде есть формальности, но относятся к ним строже, и запросто выписывают им протоколы. Если ты сел за руль, ты прежде всего водитель - не должно быть двойных стандартов.

...А В ЭТО ВРЕМЯ

МВД России выдвинуло на обсуждение проект закона, который предлагает наказывать водителей по уголовной статье «повторное задержание водителя в состоянии опьянения» штрафом в 500 000 рублей, и лишать их свободы на срок до 4 лет.

Сейчас за повторную пьянку за рулем можно получить несколько суток исправительных работ, штраф 200-300 тысяч рублей, либо 2 года лишения свободы.

Речь идет об уголовном преследовании, которое наступает за подобным административным нарушением. При этом опьянение может быть как алкогольным, так и наркотическим.

- По мнению экспертов МВД России, девиантное поведение водителей обусловлено отсутствием реальной угрозы серьезного наказания. Их мотивацию к строгому соблюдению ПДД снижает невозможность органов расследования заключать под стражу подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Опасения экспертов не беспочвенны: число ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения растет. В 2015-м их было 16 358, в 2016 – 16 835, за 11 месяцев 2017 года – 14 366.

ПРАВИЛА ОСТАНОВКИ В США

Если за вашей машиной едет полицейский, включает мигалку, и требует остановиться, надо включить аварийные огни и прижаться к обочине. Днем придется опустить все тонированные стекла, а ночью включить в салоне свет, чтобы вас было видно. Полицейский должен осветить лицо водителя фонариком, чтобы сравнить с фотографией, объяснить причину остановки. Руки американские водители обычно держат на руле, чтобы полицейскому не показалось, что водитель достает оружие (в противном случае тот может открыть огонь без предупреждения). Из машины тоже не выходят, иначе полицейский может принять это за акт агрессии. Водитель должен уважительно называть полицейского «сэр», сразу передать через окно права, страховку, и техпаспорт, после чего снова вернуть свои руки на рулевое колесо. Эти правила можно использовать и при общении с российскими полицейскими.