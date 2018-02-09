Дискриминация по весу: почему полным людям сложнее купить одежду и устроиться на работу

9 Февр. 2018 2018-02-09T01:57:22+03:00

У героев фильма «Три толстяка» проблем с одеждой не было - как-никак олигархи. Простым людям сложнее. Фото: Кадр из фильма

По данным НИИ питания, полных в России почти 30% - более 30 млн. взрослых, «Комсомолка» выяснила, какие проблемы им приходиться решать в повседневной жизни

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Каждая четвертая женщина в России ненавидит ходить по магазинам: там все равно для них одежды нет.

- После родов в первый же год прибавила 30 кг, - рассказывает моя знакомая Наталья Б., 33 года. - Сейчас вешу 83 кг. Теперь у меня 54-й размер. Пришла в торговый комплекс, несколько часов мерила и ушла, рыдая, - ничего не налезало. Больше я в модные отделы не захожу.

По данным НИИ питания, полных в России почти 30% - более 30 млн. взрослых. Всем им брендовые магазины показывают большую фигу. Максимум, что можно найти у популярных марок размер XL (50-й) для женщин. Те, кто крупнее, покупают турецкий ширпотреб, отовариваются втридорога в специальных магазинах или заказывают пошив в ателье.

МИЛУЮ УЗНАЮ ПО ПОСАДКЕ

Почему популярные марки одежды игнорируют толстяков? Спрос-то очевиден! Может показаться, что дело в расходе ткани. На платье размера S явно требуется меньше материала, чем на такое же размера XXXL, а стоить они должны одинаково.

- В массовом производстве большие размеры далеко не всегда дороже, - говорит Светлана Чайка, основатель марки одежды Chasto. - Есть рациональная раскладка лекал, когда самый большой размер соседствует с самым маленьким. В итоге получается средний расход ткани. То есть шить несколько размеров как раз выгодно.

Проблема в другом. Одежда европейских брендов шьется по так называемому европейскому размерному стандарту. Люди средней комплекции еще как-то вписываются в эти общие параметры и могут подобрать себе что-то по фигуре. Но как только речь идет о телах нестандартных, то система дает сбой.

- Продавать одежду для полных несложно, если она хорошо сидит и сделана с учетом особенности фигуры полных людей. Как правило, для вывода такой линейки требуются отдельная разработка и построение лекал. Не всем компаниям это одинаково хорошо удается, - говорит Татьяна Катинова, бывший креативный директор компании Incity.

Производители одежды признаются, что одежда больших размеров почти всегда продается хуже, чем обычная. Непроданные остатки отрицательно влияют на прибыль. В конце концов фирмам приходится делать наценку на весь товар, чтобы как-то компенсировать убытки. Тут уже бунтуют покупатели и резво переходят к конкурентам. В общем, связываться с большими размерами даже для брендов-гигантов - себе дороже.

Есть и другой деликатный нюанс. Полнота у европейских и у российских покупателей ассоциируется с солидным возрастом. Эксперты намекают, что модные марки не шьют одежду для полных еще и потому, что не хотят снижать градус молодежности. Грубо говоря, мать и дочь не должны одеваться в одном и том же магазине - таков негласный закон рынка.

Борьбу за возможность модно одеваться наравне с худышками толстяки начали с раздевания.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТРИ ТОЛСТЯКА И ЛЕДИ «ПЛЮС» В ПРИДАЧУ

По идее все эти 30% нестандартных покупателей должны бы хлынуть в специализированные магазины. Но этого не происходит из-за чудовищного маркетинга.

Если пробежать глазами список брендов для полных людей, можно увидеть такие: «Три толстяка», «Леди плюс», «Большая мода», Big size («Большой размер». - Авт.) и так далее. Покажите мне женщину, которая по доброй воле зайдет в магазин «Три толстяка»? Да и «Леди плюс» тоже ассоциируется если не с полнотой, то с возрастом.

- Одежду «плюс size» традиционно принято шить на очень взрослых женщин, - говорит Анна Лунина, основатель марки одежды больших размеров Lessismore. - Это такой стереотип, других объяснений на самом деле нет. Молодая модная девушка 60-го размера не имеет шансов купить платье ни на бал, ни на каждый день.

К тому же цены в магазинах для толстяков будут примерно в 1,5 - 2 раза выше, чем в обычных.

-Если ты специализируешься на производстве для полных, то будь добр предложить одежду с несколькими вариантами посадок, - объясняет Татьяна Гривенная, эксперт рынка одежды. - А это и работа конструкторов, технологов, и знание особенностей своих потребителей. Возникает также вопрос качества тканей.

В данном случае отдается предпочтение натуральным материалам, а это увеличивает стоимость изделия.

НАЛОГ НА ПЕРЕВЕС

На форумах в интернете для худеющих толстяки обсуждают и другие проблемы.

«Полный с детства, ранее работал кладовщиком, приехал на заработки в Москву, но из-за габаритов не берут на самую простую работу», - пишет Вячеслав из Перми.

В компании Headhunter «КП» пояснили, что законодательством РФ в требованиях к кандидатам запрещены параметры роста и веса, равно как и возраст, пол, национальность и вероисповедание. Оценивать можно только деловые качества. Но реально уличить работодателя в дискриминации по внешности невозможно - объяснят, что квалификация не та или опыт недотягивает. Тяжелее всего полным устроиться в сферах гостиничного и модного бизнеса и индустрии красоты. Но и разнорабочим, и грузчиком не всегда возьмут. Физические нагрузки высокие. А еще это работа в форменной одежде - про отсутствие больших размеров сказано выше.

«Прочитала, что некоторые авиакомпании заставляют людей с большим весом покупать два билета. Якобы ремень не застегивается. Лечу в Египет, неужели будет скандал в аэропорту?» - пишет дама на авиафоруме.

А как у них?

Действительно, такое правило ввели несколько компаний. В частности, AirFrance, Southwest Airlines и American Airlines. А мелкий американский перевозчик Samoa Air официально ввел «налог на толстяков»: тарифы на перелет рассчитываются исходя из веса пассажира. Чем меньше килограммов у покупателя авиабилета, тем меньше он платит. Российские авиакомпании до такого не дошли. В «Аэрофлоте» и S7 заверили, что каких-то особых требований к весу пассажира у них нет. На практике в кресле шириной 41 - 46,5 см даже не очень крупному человеку трудно разместиться. Летать же бизнес-классом дороже в 2 - 4 раза!

Толстяки борются за равноправие, и это приносит плоды. Движение боди-позитива, изначально созданное американскими феминистками, ныне выродилось в идею с лозунгом «Мое тело - мое дело». Один за другим стали появляться конкурсы красоты для пышных дам. В российском участвуют дамы от 70 кг и размером от 46-го. А в 2017 году на обложке журнала Playboy впервые появилась модель размера XXL Молли Констебл.