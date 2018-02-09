Греет-согревает

9 Февр. 2018 2018-02-09T03:35:14+03:00

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Одна знакомая жалуется: «Терпеть не могу эту вашу зиму. Снег, морозы - это все ладно. Но мой-то, чуть только с улицы в дом войдет, сразу руки потирает: а не выпить ли нам чего-нибудь согревающего? А у него понятно, что считается согревающим. Ну и закуску еще приходится ему готовить. Летом-то я его как-то контролирую, а зимой - прямо беда».

Я на это ответил так: горю твоему легко помочь, девушка. Давай вспоминать: какие продукты реально согревают? Малина - раз. Имбирь - два. Ну и от перца острого иногда так в жар бросит, что хоть в полынью ныряй. Вот мы сейчас все это и объединим.

В литре воды сварим нарезанный ломтиками кусок имбиря размером с большой палец (нет, не такой большой, как у меня, чуть поменьше). Минут 15 он должен повариться. Снимем с огня, положим туда палочку корицы и пару звездочек бадьяна.

Стакан малины разотрем с сахаром, смешаем с имбирным отваром (предварительно вынув из него имбирь, корицу, бадьян) и поставим на медленный огонь, пускай себе побулькает минут 10.

А с перцем-то что? Тут дело тонкое. Он, конечно, добавляет колорита напитку, но с ним надо поосторожнее - сами ведь знаете, есть такие люди, которые на чили как-то болезненно реагируют. Вот им можно подать без перца, а для остальных сделаем так: минуты за две до окончания готовки положим маленький перчик чили (одного вполне хватит на литр жидкости). Если хотите совсем уж острых ощущений, можете его надрезать, но скажем прямо - это вариант для героев.

Разливайте по бокалам, при желании добавьте дольку лимона. Согреетесь по полной программе.

А теперь - внимание: строго 18+! Если в этот и без того волшебный напиток плеснуть немного рома...