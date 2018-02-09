2018-02-09T14:50:55+03:00
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Натали Неведрова уходит из «Орла и Решки» из-за того, что перестала совсем видеться с дочерью

Между работой и семьей ведущая выбрала последнее
Ольга АНТОНОВА
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После окончания съемок очередного сезона трэвел-шоу «Орел и Решка. Рай и Ад 2» Натали приняла решение покинуть егоПосле окончания съемок очередного сезона трэвел-шоу «Орел и Решка. Рай и Ад 2» Натали приняла решение покинуть егоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Натали Неведрова стала достойной заменой ушедших в свободное плавание Регине Тодоренко и Леси Никитюк, однако, увы! – долго харизматичная девушка в ведущих не продержалась. После окончания съемок очередного сезона трэвел-шоу «Орел и Решка. Рай и Ад 2» Натали приняла решение покинуть его. Причиной стала – маленькая дочь Мари – Николь, с которой из-за постоянных разъездов молодая мама совсем перестала видеться.

«Разница во времени и загруженность не позволяли мне даже общаться с малышкой по скайпу, –рассказала Натали. – Однажды хотела поговорить с ней по видеосвязи, но дочь отказалась брать трубку. В тот раз я впервые задумалась об уходе из программы».

Не лучшим образом отражались постоянные отлучки из дома и на отношениях Натали с супругом.

nevedrovanevedrova
По активной ссылке в шапке профиля можете прочитать мое первое откровенное интервью об уходе из Орел и Решка. Спасибо @7days_ru за профессионализм и отличный материал! Дорогие мои и любимые. Вы давно терзаете меня вопросами, что с #ОрелиРешка. Настало время и теперь я могу с вами поделиться. В #морскойсезон меня не будет, к сожалению, это стало понятно сразу, как мне сообщили график съёмок. Мне бы очень хотелось принимать участие в воспитании моего юного путешественника, а график съёмок нового сезона не позволил бы. Мари-Николь сейчас очень нуждается в маме. Это совсем не значит, что я начинаю варить борщи и стирать пелёнки) Я хочу искренне поблагодарить Лену Синельникову @synelnykova, которая поняла меня в первую очередь, как мать. И с понимаем отнеслась к моему разрывающемуся сердцу. Так выходит, что по жизни ты каждый день делаешь выбор. Какой бы он ни был. Я его сделала. И тогда и сейчас. Поэтому берём небольшую паузу, но путешествовать не прекращаем) отношения с @orelireshka_official не прекращаем) Люблю вас! Спасибо, что многому меня научили, мне это очень-очень пригодится и уже совсем скоро увидимся)) уже завтра буду в Киеве
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«Не было лишней минутки не то что позвонить, даже написать ему, – говорит девушка. – Женя тоже постоянно в разъездах – его работа связана с командировками. Получалось, мы почти не встречались в Москве… А когда я оказывалась дома, приходилось снова трудиться – давать интервью, готовиться к следующим съемкам, посещать салоны красоты, ведь через пару дней мне надо было вновь предстать в полной готовности перед телекамерами…

В новом сезоне команду проекта ожидает еще более напряженный график. В связи с затянувшейся подготовкой к съемкам выходные дни сокращают. Мне пришлось бы отсутствовать дома месяцами, появляться в Москве на два дня и улетать снова. Мое сердце просто не выдержало бы столь долгих расставаний с Женей и Мари-Николь, и я приняла окончательное решение».

Напомним, ведущей «Орел и решка» Неведрова стала в августе прошлого года. Комментируя новое назначение, Неведрова признавалась, что мечтала об этом давно и когда узнала, что ее утвердили рыдала от счастья.

К слову, накануне стали известны имена новых ведущих тревел-шоу "Орёл и решка". Ими стали актриса "Кухни" и начинающий видеоблогер Мария Гамаюн и преподавательница игры на гитаре Ольга Антипова.

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