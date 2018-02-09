Натали Неведрова уходит из «Орла и Решки» из-за того, что перестала совсем видеться с дочерью
Натали Неведрова стала достойной заменой ушедших в свободное плавание Регине Тодоренко и Леси Никитюк, однако, увы! – долго харизматичная девушка в ведущих не продержалась. После окончания съемок очередного сезона трэвел-шоу «Орел и Решка. Рай и Ад 2» Натали приняла решение покинуть его. Причиной стала – маленькая дочь Мари – Николь, с которой из-за постоянных разъездов молодая мама совсем перестала видеться.
«Разница во времени и загруженность не позволяли мне даже общаться с малышкой по скайпу, –рассказала Натали. – Однажды хотела поговорить с ней по видеосвязи, но дочь отказалась брать трубку. В тот раз я впервые задумалась об уходе из программы».
Не лучшим образом отражались постоянные отлучки из дома и на отношениях Натали с супругом.
«Не было лишней минутки не то что позвонить, даже написать ему, – говорит девушка. – Женя тоже постоянно в разъездах – его работа связана с командировками. Получалось, мы почти не встречались в Москве… А когда я оказывалась дома, приходилось снова трудиться – давать интервью, готовиться к следующим съемкам, посещать салоны красоты, ведь через пару дней мне надо было вновь предстать в полной готовности перед телекамерами…
В новом сезоне команду проекта ожидает еще более напряженный график. В связи с затянувшейся подготовкой к съемкам выходные дни сокращают. Мне пришлось бы отсутствовать дома месяцами, появляться в Москве на два дня и улетать снова. Мое сердце просто не выдержало бы столь долгих расставаний с Женей и Мари-Николь, и я приняла окончательное решение».
Напомним, ведущей «Орел и решка» Неведрова стала в августе прошлого года. Комментируя новое назначение, Неведрова признавалась, что мечтала об этом давно и когда узнала, что ее утвердили рыдала от счастья.
К слову, накануне стали известны имена новых ведущих тревел-шоу "Орёл и решка". Ими стали актриса "Кухни" и начинающий видеоблогер Мария Гамаюн и преподавательница игры на гитаре Ольга Антипова.