9 Февр. 2018 2018-02-09T16:12:16+03:00

В День Российской науки в Тимирязевской академии прошло Всероссийское совещание «Научно-техническое развитие сельского хозяйства»

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В День Российской науки, 8 февраля, представители всех аграрных вузов страны приняли участие во Всероссийском совещании «Научно-техническое развитие сельского хозяйства». Совещание, организованное Министерством сельского хозяйства РФ, прошло в РГАУ-МСХА им. Тимирязева. Среди его участников - заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, вице-президент РАН Ирина Донник, первый заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций России Алексей Медведев, представители департаментов Минсельхоза РФ, деканы факультетов и представители лабораторий и научных центров РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева. Руководители 53 аграрных вузов России присоединились к совещанию в режиме он-лайн вебинара.

Иван Лебедев приветствовал участников от имени министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Поздравив российских ученых с профессиональным праздником, он подчеркнул важность высококвалифицированных кадров в научном и техническом прорыве агрокомплекса нашей страны.

- Сегодня российский АПК находится на этапе реформирования и модернизации. Для этого отрасли нужны, помимо новых технологий и техники, прорывные решения, новые открытия и высококвалифицированные кадры, - рассказал Иван Лебедев. - Уверен, что сплоченность коллектива, общая нацеленность на стратегически важные результаты, высокое качество образовательной и научной деятельности помогут сохранить и упрочить высокий статус Тимирязевки – флагмана российского аграрного образования. Только так, только вместе, командой единомышленников мы сможем поднять аграрное образование на новый уровень.

По мнению замминистра сельского хозяйства, сегодняшнее развитие аграрных вузов должно стать инновационным и быстро реагирующим на потребности рынка.

Руководители 53 аграрных вузов России присоединились к совещанию в режиме вебинара. Фото: timacad.ru

Ректор РГАУ-МСХА Галина Золина, в свою очередь, напомнила о большом вкладе ученых Тимирязевской академии в развитие научного аграрного потенциала страны.

- Без научной составляющей в образовательном процессе немыслимы обучение и подготовка высококвалифицированных специалистов, невозможно успешное развитие страны, поэтому государство поддерживает исследовательские проекты, - подчеркнула Галина Золина. - Сегодня перед Россией стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечения экологической, биологической, продовольственной безопасности. Ответить на них можно только с помощью сильной науки и современных технологий.