Ученые выяснили секрет долголетия летучих мышей

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:22:25+03:00

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Группа ученых из пяти европейских стран определили часть молекулярного механизма, который дает нескольким видам летучих мышей их экстраординарное долголетие по сравнению с другими животными. Результаты, опубликованные в журнале Science Advances, указывают на защитные структуры в участках на конце хромосом, называемые теломерами.

Ученые давно интересовались секретом долголетия отдельных видов летучих мышей. Например, большие (Myotis myotis) и длинноухие ночницы (Myotis bechsteini) могут прожить до 37 лет. Это почти в десять раз дольше, чем сравнимая по размерам домовая мышь, которая доживает до четырех лет.

По мнению международной команды ученых, у наиболее долгоживущих видов летучих мышей (Myotis) теломеры не сокращаются с возрастом. В то время как у других видов летучих мышей, людей и других животных возникает связанный с возрастом распад клеток, который в течение всей жизни может привести к ухудшению состояния ткани и, в конечном счете, к смерти.

Для проведения исследования ученые взяли трехмиллиметровые биопсии крыла из 493 диких летучих мышей четырех видов. Образцы замораживали в жидком азоте или высушивали с использованием силикатных гранул, а затем оценивали изменение длины теломер.

“Наши результаты показывают, что теломеры сокращаются с возрастом у двух видов летучих мышей (Rhinolophus ferrumequinum и Miniopterus schreibersii). Но у самых долгоживущих видов летучих мышей (Myotis) мы не обнаружили никаких доказательств того, что их теломеры сокращаются с возрастом, вопреки всем ожиданиям”, - рассказал доктор Николь Фоли, ведущий автор исследования.

Чтобы выявить, как долгоживущие виды летучих мышей могут поддерживать свои теломеры с течением времени, авторы статьи выбрали 225 генов, которые ассоциируются с регуляцией теломер, и проанализировали экспрессию этих генов в геномах 52 видов млекопитающих.

“Наши результаты свидетельствуют о том, что долгоживущие летучие мыши разработали более эффективные механизмы для предотвращения и восстановления вызванного возрастом клеточного повреждения. В частности, два гена ATM, SETX могут отлично справиться с этим. Вероятно, летучие мыши разработали уникальный процесс удлинения хромосом, который блокирует рак. Это новые результаты нам необходимо изучить подробнее, чтобы выявить, как летучие мыши могут оставаться здоровыми с течением времени”, - заявила профессор Эмма Тилинг, один из авторов исследования.

По мнению ученых, результаты исследования являются первым шагом к тому, чтобы помочь понять молекулярные механизмы летучих мышей, как они развивались и что лежит в основе их необычных и длительных жизненных циклов.

“Летучие мыши вида Myotis, похоже, не имеют возрастной смертности. Они умирают от таких вещей, как голод, несчастный случай или нехватка воды”, - подытожила Тилинг.

В далекой перспективе изучение диких летучих мышей и условий их долголетия может обеспечить новые решения для замедления процесса старения у человека.