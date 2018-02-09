2018-02-09T20:32:23+03:00
Спорт

Олимпиада. 1-й день, 9 февраля. Итоги

Все самое интересное: решение CAS, новое лицо Родченкова, церемония открытия
Константин ИВАНОВКонстантин ИВАНОВ
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Статуя в олимпийском парке Пхенчхана.Статуя в олимпийском парке Пхенчхана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый день Олимпиады вышел для российских спортсменов нервным, и начался неприятного известия. Спортивный арбитражный суд не удовлетворил иски 47 наших атлетов и не смог заставить МОК прислать приглашения. Сражаемся теми силами, что есть.

Знаменитый фигурист Андрей Букин стал олимпийским чемпионом в 1988 году. А теперь он не знает, чем провинился перед МОК его сын Иван Букин, что того не пустили на Игры-2018.

Вы же помните, с кого началась вся эта история с отстранениями россиян от Олимпиады? С экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которого уволили, а он сбежал в США и стал главным информатором ВАДА. Говорили, он сделал себе пластическую операцию. И вот Родченков с новым лицом появляется на американском ТВ. Похож? Или это все-таки не он, и идет более тонкая игра?

Фигурное катание - это наше все. На Олимпиаде мы именно от фигуристов ждем побед. Но командный турнир начался для нас неудачно - Михаил Коляда перенервничал и упал два раза. Ситуацию исправили наша пара Тарсова-Морозов. Их победа была красивой, неожиданной и очень нужной.

Церемония открытия. Раньше это был главный праздник всех Олимпиад, а сейчас представлял собой не самое яркое зрелище. Об этом и говорит Александр Зубков - он нес флаг России в Сочи-2014, а теперь сражается, что вернуть себе завоеванные там медали.

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