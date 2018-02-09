Американский "вор в законе" тоскует по России

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:48:42+03:00

За свои 70 лет авторитет по кличке Биба трижды сидел в тюрьме, а сегодня просит далекую родину дать ему последний шанс

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Американская пресса жонглирует заголовками: "Русский мафиози спешит домой", "Гангстер из России просит дать ему шанс вернуться ", "Известный бандит хочет в Россию". И тиражируют интервью, которое журналист Associated Press взял у 70-летнего жителя Бруклина Бориса Найфельда. С "русским гангстером" американский журналист Джек Персон встретился в русской бане, что работает в Бруклине. В баню, как известно, ходят не только без штанов, но и без оружия.

"Пронзительные глаза, телосложение бодибилдера, его фигурой десятилетия пугали в русскоязычных районах города. Но сегодня он хочет на родину, домой", - пишет журналист.

Согласно последним данным, "вор в законе" и глава русских гангстеров Борис Найфельд условно-досрочно освобожден из своего последнего заключения в тюрьме.

"Он был водителем прежнего главы "русской мафии" Евсея Агрона, занимался контрабандой табака. Потом придумал схему доставки героина, спрятанного в телевизорах из Таиланда через Польшу. Собирался доставлять в США кокаин с помощью подлодки, обстреливая берега Флориды торпедами с наркотиками. Потом нашел уникальные схемы налогового мошенничества, - соревнуются в подробностях американские журналисты. - А когда ему исполнилось 70 лет, Биба в третий раз вышел из тюрьмы после двухлетнего срока за убийство, развелся и... сломался. И у него осталось мало перспектив трудоустройства в США. Через три года испытательного срок он желает вернуться в Россию. Биба считает, что его мастерство ведения бизнеса поможет ему в России заработать много денег".

Реализовать американскую мечту Найфельду так и не удалось - несмотря на то, что в молодости он получил кличку Биба (после войны самых шустрых пацанов называли именем известного полузащитника киевского "Динамо" Андрея Биба).

"Я потерял все: работу, жену. Ничего не могу сделать. Дайте мне шанс начать новую жизнь и вернуться в Россию", - просит Баба уже за столом в кафе. Американский журналист с любопытством натуралиста кормит "русского гангстера" американским фастфудом, не забывая фотографировать.

Американцы пишут, что Биба приехал в США из Белоруссии в конце 1970-х годов с волной еврейских эмигрантов из бывшего СССР. Заявил, что бежал от религиозных преследований.

В Америке стал широко известен в середине 80-х, когда публично пообещал убить соперников и заявил, что не сожалеет о своей преступной жизни. Тогда ему удалось избежать покушения: бомба, подложенная под его машину, не взорвалась. В 1997 году таможенная разведка США назвала Найфельда "распространителем наркотиков для русской мафии".

По другой версии американских СМИ Найфельд был завербован ЦРУ, еще когда служил водителем Евсея Агрона. И все это время будто бы подкидывал информацию для спецслужб США. Благодаря чему американцам удалось проникнуть в "русскую мафию", и многие годы получать сведения о подготовке различных преступлений.

За эти ли, за какие иные свои труды Биба получает социальное пособие в размере 750 долларов США, но он, похоже, боится, что из тюрьмы могут выйти те, кто туда попал по его милости. Именно потому он якобы мечтает уехать в Сибирь, где бы мог спрятаться от своих проблем в Штатах.

АВТОРИТЕТНО

Полковник Егор Стриженов, офицер регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП существовал 1988 - 2008 гг.).

- Странный "вор в законе", который имел жену. "Воры в законе" семьями не обзаводятся. Это в их среде считается "не по понятиям". Супруга и дети могут быть выкрадены, и тогда принимать ответственные решения придется вопреки желаниям и здравому смыслу. Кроме того, он американский гражданин, а потому называть его главой "русской мафии" - неверно. Конечно, он, как и любой другой гражданин США может подать прошение о гражданстве России через наше посольство хоть на имя президента. Но очевидно, что ему откажут. Ведь он никогда не был гражданином России, так как родился и вырос в Белоруссии, в Гомеле. И потом, люди с такой репутацией не нужны здесь. Помните, как в Россию приехал отсидевший в американской тюрьме "вор в законе" по кличке Япончик? Он пытался развернуть свой незаконный бизнес, но бы убит в Москве снайпером.

В Россию Найфельд может приехать по туристической визе. А в Белоруссию — вряд ли, законодательство по отношению к уголовным авторитетам там весьма жесткое.