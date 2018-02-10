За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 10 февраля

10 Февр. 2018 2018-02-09T23:01:09+03:00

"КП" рассказывает о главных выступлениях российских спортсменов в первый день Игр

Изменить размер текста: A A

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 7,5+7,5 километров

Когда: 10:15 по московскому времени.

В женских лыжных гонках у нас достаточно большой набор спортсменов. На старт "гонки с переодеванием" выйдут Анастасия Седова (11 номер), Алиса Жамбалова (34 номер), Юлия Белорукова (26 номер) и Наталья Непряева (12 номер). Однако же, за победу поспорят, скорее всего, Шарлотте Калла, или же кто-то из команды Норвегии во главе с Марит Бьорген.

Шорт-трек. Мужчины. 1 500 метров.

Когда: 13:00 по московскому времени квалификация, финал в 15:28.

После того, как решениями МОК сборную России сократили на несколько человек, от легендарной золотой эстафетной команды Сочи-2014 остался лишь Семен Елистратов. Но и даже он, без Виктора Ана, может составить конкурентам своим соперникам. Именно на этой дистанции Семен постоянно попадает в "призы" на европейских первенствах, собрав за последние годы полную коллекцию наград. Ну а на чемпионате мира 2015 года в Москве одержал уверенную победу.

Конькобежный спорт. Женщины. 3 000 метров.

Когда: 14:00 по московскому времени.

У сборной России на дистанции в 3 километра, что является стайерской для конькобежцев, на старт выйдет Наталья Воронина. На недавнем Кубке мира в Солт-Лейк Сити она вошла в тройку призеров. Повторит ли успех - увидим в первый день Олимпиады.

Керлинг. Дабл-микст. Россия - Канада.

Когда: 14:05 по московскому времени.

Когда на Пхенчхан уже будет опускаться вечер, очередной матч на турнире по керлингу в миксте сыграет команда России. После того, как в 3 часа ночи по Москве сразится с Южной Кореей. Битва России и Канады на льду - это всегда интересно, а здесь же за нас будут чемпионы мира Олег Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. За этой супружеской парой всегда интересно смотреть во время трансляций соревнований за их яркую манеру ведения поединков. В 2016 году они в Казани так дошли до золотых медалей. А Канада год назад стала второй по итогам очередного мирового первенства среди смешанных пар.

Биатлон. Женщины. Спринт на 7,5 километров.

Когда: 14:15 по московскому времени.

После нереально жесткого просева российской команды у нас в женский спринт заявляются две девушки. Это Ирина Акимова и Ульяна Кайшева, которые обе могут удивить своими результатами.

Прыжки с трамплина. Мужчины. Средний трамплин.

Когда: 15:35 по московскому времени.

Российская команда без потерь выступила в квалификационной серии и все четыре наших спортсмена пробились в топ-50 и теперь выступят в финале. Лучшая стартовая позиция - у Евгения Климова, который показал 12 результат по итогам предварительного раунда. При фаворитах в виде немцев, поляков и норвежцев это - уже достаточно дерзкий результат.