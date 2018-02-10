Одинокие, но незабытые старики: Как в Тюмени волонтеры становятся настоящей семьей для пенсионеров

10 Февр. 2018 2018-02-10T08:35:30+03:00

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Бабушка лет 80-ти тихо лежит в своей кровати. Она почти не ходит - ноги плохо слушаются. Сердце давно привыкло к успокоительным. Но, несмотря на недуги, ей хочется с кем-то поговорить, раскрыть перед кем-нибудь свою душу, просто попить чаю с печеньками. Но… старушка одинока.

Таких стариков под патронажем тюменских волонтеров немало. От кого-то отказались родственники, кто-то пережил своих детей и даже внуков, кого-то забрали из окружения пьянствующих родственников.

–Для таких пенсионеров разговоры по душам – сродни глотку воздуха, – рассказывает председатель общественной организации Людмила Островская. – Нужно видеть чистые глаза одинокого старика, когда, по сути, чужие люди за ними ухаживают, готовят еду, стирают и гладят бельё, меняют подгузники, умывают. В этих глазах – безграничная благодарность.

Обслуживанием одиноких стариков на дому общественники занимаются с 2015 года по госпрограмме. У организации появилась возможность войти в число победителей конкурса президентских грантов и получить 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов. Волонтеры проекта «Тепло наших сердец» помогают людям-инвалидам и пенсионерам.

– Когда мы планировали написать проект на президентский грант, то столкнулись с некоторыми проблемами, – продолжает Людмила Островская. – К нам обращаются одиноко проживающие граждане, которые не в состоянии за собой ухаживать. К сожалению, для того, чтобы их включили в перечень нуждающихся, и чтобы мы могли оказывать им бесплатную помощь, их доход не должен превышать минимальной оплаты труда – 11,4 тысячи рублей, включая пенсии и всевозможные субсидии. Если человек получает больше хоть на десять копеек – в числе нуждающихся они не окажутся.

Даже в наше непростое время есть люди, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут – это я про волонтёров. В буквальном смысле это выражение понимать, конечно, не стоит, но железной выдержке этих сильных духом людей можно позавидовать. Кто, как не эти двадцать тюменских добровольцев, посвятят своё свободное время старикам?

– Представляете, есть такие люди, которые готовы бесплатно работать, лишь бы ближнему было хорошо, – рассказывают в «Заботе». – Недаром 2018 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом волонтёра, и радует, что в нашей организации работают такие бескорыстные люди!

Несмотря на то, что волонтёры денег не получают, рыночных отношений никто не отменял. Средства гранта идут на зарплату социальных работников, которые курируют проект и сопровождают инвалидов и пенсионеров на культурно-массовые мероприятия, выставки и театральные постановки. Кроме того, на деньги закупают гигиенические средства, продукты и лекарства для стариков, обучают волонтёров, которые должны знать, как общаться с особыми людьми.

Проект получил президентский грант впервые. Во многом, это связано с тем, что далеко не все люди, в особенности пенсионеры, могут существовать на прожиточный минимум – а в регионе таких людей отнюдь не мало. В «Заботе» надеются, что коллеги из других российских регионов переймут опыт тюменских коллег, и сделают жизнь российских одиноких пенсионеров хоть чуточку лучше.