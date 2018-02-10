2018-02-10T09:37:46+03:00
Общество

Особенные дети получили шанс на нормальное будущее

Сотрудники и волонтеры ассоциации «Свет» борются за права детей-инвалидов и их родителей
Алексей СУХОВ
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Здесь подопечных АРДИ «Свет» учат готовить профессиональные повара Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей-инвалидов «Свет»Здесь подопечных АРДИ «Свет» учат готовить профессиональные повара Фото предоставлено Ассоциацией родителей детей-инвалидов «Свет»
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Для многих просто воспитать ребенка — трудное дело. А если твой ребенок инвалид? Если врач поставил ему диагноз ДЦП, синдром Дауна или аутизм? Многие семьи после этого замыкаются на своем горе и не знают, что делать. Как бороться за своего ребенка, его права. Долгое время в России таких детей признавали «необучаемыми» и, по сути, оставляли за бортом жизни.

Но в 1995 году родители, чьи дети были признаны «необучаемыми», создали во Владимире ассоциацию родителей детей-инвалидов «Свет». Она стал одной из первых в России, где помогали детям найти себя в жизни, реабилитировали их с помощью театра или иппотерапии, учили быть самостоятельными в быту.

В итоге, к 2017 году владимирская общественная организация была признана одной из сильнейших в стране, и АРДИ «Свет» получило грант от Фонда президентских грантов на реализацию проекта по защите прав детей-инвалидов на развитие, образование, труд, жизнь в семье.

- Так как, по сути, наша работа давно выстроена и доведена чуть ли не до автоматизма, в первую очередь мы направили средства гранта на обмен опытом с другими регионами, повышение правовой грамотности родителей подобных детей, - рассказала бессменный руководитель АРДИ «Свет» Любовь Кац. - Мы уже провели специальные обучающие семинары для родителей и специалистов, работающих с детьми-инвалидами. Организовали юридические консультации, в рамках которых за три месяца проконсультировали 244 человека. В том числе это были консультации на дому, по электронной почте, выезды в малые города области. И, конечно же, мы делимся опытом.

А поделиться есть чем. Во Владимире работает «Школа Жизни» для детей, ранее признанных «необучаемыми». Там уже много лет учат детей элементарному счету и умению делать покупки, чтению, письму, развитию речи и умению общаться, навыкам самообслуживания и аккуратности. Одни дети учатся в местном лицее швейному делу. Другие познают азы компьютерной грамотности, третьи получают курс иппотерапии. Верховая езда для особенных детей - спасение. Общение с умным и добрым животным делает их более подвижными, уверенными и самостоятельными, улучшает осанку.

А процесс социализации проходит в «Театре Дружбы и добра особенных детей». Кстати, не так давно театр с большим успехом выступил в рамках президентского гранта перед владимирскими школьниками.

А когда особенные дети вырастают, их не бросают. С 2005 года волонтеры АРДИ «Свет» в «учебных квартирах» преподают молодым инвалидам навыки самостоятельного проживания.

Познакомиться с опытом ассоциации во Владимир приезжали представители двух подобных ассоциаций — из Бурятии и Брянска.

– Эта поездка настроила всех нас на оптимистический лад. До этого пугала некая безысходность в жизни взрослеющих ребят, которых мы учили говорить, думать, адекватно вести себя, писать, читать, считать. И при этом понимали, что не все из них в дальнейшем смогут жить самостоятельно, без организующей помощи. Побывав в мастерских, учебных квартирах и на квартире постоянного сопровождаемого проживания АРДИ «Свет», пообщавшись с молодыми людьми и девушками, которые там занимаются и живут, мы увидели совсем другую картинку: позитивный настрой, активную жизнь, самостоятельность в меру возможностей. Оказалось, что при правильной организации все это реально, причем реально в обычном периферийном городе, как наш Брянск, - рассказала школьный дефектолог из брянского Центра развития детей «Гармония» Елена Щукина.

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