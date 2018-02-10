10 февраля. Что произошло на Олимпиаде, пока вы спали

10 Февр. 2018 2018-02-10T10:19:47+03:00

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Дабл-микст в керлинге – дебютант в программе зимних Олимпиад. И правила в нем отличаются от классического керлинга: эндов меньше, бросков тоже не десять, а пять, и команда состоит всего из двух человек – мужчины и женщины. Тем не менее, российский дуэт считается на Играх одним из фаворитов. Два года назад Настя и Саша стали чемпионами мира в дабл-миксте. Правда, Олимпиаду начали неудачно, разгромно проиграв американцам – 3:9. Но затем исправились, одержав четыре победы подряд. Последнюю - над хозяевами Игр в экстра-энде – 6:5,что позволило им попасть в полуфинал, куда отбираются четыре лучшие команды турнира.

Наши керлингисты прошли в полуфиналФото: REUTERS

Сыгранность этой пары не удивляет: ведь Александр и Анастасия - супруги. Зная это, забавно смотреть, как они то подбадривают друг друга, то покрикивают.

Американский журналист Yahoo ! Sports Дэн Ветцел сравнил их с двойными агентами: «Брызгалова похожа на героиню фильмов про Джеймса Бонда, а Крушельницкий – на персонажа «Форсажа». Русские троллят нас…»

Сыгранность этой пары не удивляет: ведь Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова - супругиФото: REUTERS

Слоупстайл в сноуборде попал на зимние игры еще в Сочи. Но шансы на успех в этой экстремальной дисциплине для единственного россиянина Влад Хадарина были невелики. Старт квалификации начался с получасовой задержкой из-за тумана. В первой попытке Влад упал, а баллов, набранных во второй, не хватило, чтобы попасть в число 6 спортсменов, отобравшихся в финал. Он только 11-й.

В первой попытке Влад упалФото: REUTERS

Тем временем, генеральный секретарь CAS Матье Риб заявил, что споривный арбитражный сууд не испытывал никакого давления со стороны при принятии решения по российским спортсменам. Напомним, что вчера выездная панель CAS отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не допускать их на Олимпиаду.

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