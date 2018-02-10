2018-02-10T10:24:07+03:00
Спорт

Хоккеисты сборной России завершили подготовку к Олимпиаде, разгромив Корею 8:1

Наша команда "на классе" обыграла хозяев соревнований за несколько дней до старта на Играх 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российская команда одержала разгромную победу над Кореей 8:1. Фото: Сергей Бобылев/ТАССРоссийская команда одержала разгромную победу над Кореей 8:1. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сборная России по хоккею в субботу, 10 февраля, провела последний контрольный поединок перед стартом Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Соперником нашей команды были хозяева Игр - команда Кореи. Класс соперников был просто несопоставимым и наши одержали разгромную победу со счетом 8:1.

У нашей команды шайбы забросили Михаил Григоренко (15), Сергей Андронов (23), Кирилл Капризов (33), Сергей Широков (46), Павел Дацюк (49), Егор Яковлев (53) и Никита Гусев (15, 56 минуты матча).

Единственная шайба у сборной Южной Кореи - на счету Брока Радунске на 18-й минуте поединка.

Для российской команды этот поединок был последней "контрольной" прикидкой перед Олимпиадой 2018. Ранее мы встречались с командой Беларуси и московским "Спартаком" в Москве.

Уже 14 февраля россияне сыграют первый матч олимпийского турнира в Пхенчхане. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Словакии. Встреча начнется в 15:10 по московскому времени.

Другими соперниками россиян по групповому турниру Олимпиады, напомним, являются сборные США и Словении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Выставочный матч. Россия - Южная Корея - 8:1 (2:1, 2:0, 4:0)

10 февраля. Арена «Халла». Анян, Южная Корея.

1:0 Гусев (Капризов) 15:01

2:0 Григоренко (Дацюк) 15:15

2:1 Радунски (Чо) 18:56

3:1 Андронов (Григоренко, Яковлев) 23:09

4:1 Капризов (Гусев, Шипачев) 33:33 ГБ

5:1 Широков (Зуб) 46:09

6:1 Дацюк (Ковальчук) 49:59

7:1 Яковлев (Григоренко, Дацюк) 53:31

8:1 Гусев (Нестеров) 56:07

Вратари: Кошечкин - Далтон (Парк)

Штраф: 6-4

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