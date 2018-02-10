2018-02-10T10:41:57+03:00
В мире

Небензя: Дипломат – профессия творческая

Российские дипломаты отмечают сегодня свой профессиональный праздник
Алексей ОСИПОВ
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Текст президентского поздравления зачитал постпред Василий НебензяТекст президентского поздравления зачитал постпред Василий НебензяФото: ТАСС
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Сегодня российские дипломаты отмечают свой профессиональный праздник – День дипломатического работника. Их поздравил глава российского государства.

В Нью-Йорке нашим дипломатам, работающим в постоянном представительстве при Объединенных нациях и в Генеральном консульстве РФ, текст президентского поздравления зачитал постпред Василий Небензя.

Принимая поздравления от «КП», он сказал: «Дипломатическую службу часто называют престижной профессией. Лично я не люблю слово «престижность». Но у нас действительно очень интересная работа. Всем тем, кто хочет этим заниматься, я бы, конечно же, советовал сделать свой выбор именно в пользу дипломатии. Это работа творческая, позволяющая человеку постоянно самообразовываться.

До недавнего времени я считал себя молодым дипломатом, но время идет… И вот по-настоящему молодое поколение российских дипломатов мне очень нравится. Говорю это искренне. Они - образованные, эрудированные, воспитанные, с хорошей подготовкой.

Постпредство России при ООН всегда славилось тем, что в нем работают высокопрофессиональные сотрудники. Это большой коллектив, который выполняет подчас незаметную для стороннего глаза работу. Но это как раз та работа, которая и является основой для принятия решений, процесс, который не показывают на экранах ТВ в выпусках новостей».

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