«Лыжи мечты»: занятия, на которые дети просятся сами

10 Февр. 2018 2018-02-10T13:58:20+03:00

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Когда у Александры Семеновой родилась дочь, врачи говорили, что ребенок не будет видеть, и вряд ли будет ходить. Но сейчас десятилетняя девочка делает то, что не умеют родители: катается на горных лыжах, и не с учебного, а с большого склона. Достичь этих успехов дочь Александры смогла благодаря всероссийской программе «Лыжи мечты», которая до Удмуртии дошла в 2016 году.

- Наша общественная организация «Объединение детей-инвалидов и их родителей» на тот момент уже много лет занималась социальными проектами, например, инклюзивным театром и адаптивной площадкой. Но многие родители обращались с вопросом: когда же у нас появятся «Лыжи мечты»? Поэтому мы решили запустить проект, - рассказывает руководитель программы в Ижевске Александра Семенова.

Ограничений для детей нет - покататься на «Лыжах мечты» или роликах могут все: дети с аутизмом, с ДЦП, с синдромом Дауна, слабослышащие, слабовидящие, то есть дети, которые не могут находиться в обычном коллективе. На ролики и на лыжи встают все. А результат можно увидеть уже после 5-10 занятий.

- В Москве одно такое занятие стоит 2500 рублей и включает снаряжение, индивидуальное занятие с инструктором. И там стоит очередь, потому что это помогает! А у нас занятие раньше стоило 600 рублей, а сейчас, когда мы собрали средства на благотворительной ярмарке, всего 300. Учитывая, что все мы, родители детей-инвалидов, получаем пенсии, 3000 рублей на курс занятий - это доступно. Нам повезло: на курорте «Чекерил» директор сразу сказал: «Я на вас зарабатывать не собираюсь». Для нас там все бесплатно, - продолжает Александра.

Улучшения после занятий есть у всех – фиксировать результаты помогают врачи. Каждого ребенка обследуют два раза: до курса занятий и после.

У 87% детей есть улучшения после первой же смены. Дети с ДЦП, которые до этого и стоять-то не могли, делают первые шаги, аутисты начинают общаться с людьми.

Конечно, для детей занятия на лыжах или роликах – не просто средство реабилитации.

- ДЦП – это реабилитация на протяжении всей жизни, кропотливая ежедневная работа. Для ребенка это, конечно, тяжело: клиники, реабилитационные центры, болезненные процедуры, ЛФК, скучные занятия, массажи… А тут: тут радость и счастье! Это на свежем воздухе, это драйв. Для ребенка, который передвигается на коляске и не знает, что такое скорость и движение, это и удовольствие, и польза, - отмечает Александра.

Сейчас на горных лыжах в Удмуртии катаются около 50 особенных детей. Не было ни одного, которому бы не понравилось. Напротив, когда снег тает, дети плачут: они хотят заниматься не только зимой. Поэтому для них в Ижевске придумали круглогодичные инклюзивные спортивные смены с занятиями на горных лыжах или роликах. Они стали своеобразным ноу-хау в Удмуртии. Ни в одном регионе такого нет.

- 7-10-дневную смену можно назвать по-настоящему семейным отдыхом. Допустим, у тебя есть и здоровый ребенок, и ребенок-инвалид. Куда-то полноценно выехать всей семьей трудно: либо реабилитация, либо отдых, либо одного ребенка везти, либо второго… Все время стоит выбор. А мы предлагаем формат для всей семьи: на свежем воздухе с пользой для здоровья, - рассказывает Александра.

Прошлым летом в Ижевске прошло три летние инклюзивные смены (кстати, участницей одной из них стала телеведущая Светлана Зейналова с дочкой Сашей). А в этом году на проведение таких смен выделили президентский грант – почти 3 миллиона рублей.

- Мы планируем провести три смены, в которых будет по 20 детей. Благодаря президентскому гранту, смены станут доступнее. Если обычная смена стоила бы около 30 тысяч, то здесь надо будет заплатить в шесть раз меньше! –сообщила Александра Семенова.