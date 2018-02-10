Два новых сериала для выходных

10 Февр. 2018 2018-02-10T21:32:51+03:00

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"Видоизмененный углерод" - и в будущем за вседозволенность, возведенную в абсолют, приходится платить

(доступен весь первый сезон - 10 серий)

Сериал в модном жанре киберпанк по одноименному роману американского писателя Ричарда Моргана.

Будущее. Люди теперь живут не только на Земле, но так же и на разных других планетах. В этом чудном новом мире появилась отличная возможность жить вечно - перегружая человеческую личность каждый раз в новое тело.

Представьте, какая это радость для преступников - спрятаться под чужой личиной! Да и копы и солдаты теперь могут убивать, не боясь быть убитыми и узнанными. Перегрузился, и ты снова в строю!

Однако, не все все в этом дивном мире довольны переменам. Ведь бедные слои населения не могут позволить себе новую оболочку. В бесконечном преображении купается лишь кучка миллиардеров, называющих себя мафами от имени пророка Мафусаила, прожившего 969 лет.

И вот один такой маф, миллиардер Бэнкрофт, находит среди мертвых бывшего военного спецназовца Такеши Ковача для расследования... своей смерти. Ковач входил в элитный отряд восставших против технологической корпорации, дарящей вечную жизнь. Потом его "убили" и заморозили.

Теперь Бэнкрофт хочет, чтобы профи Ковач поскорее нашел тех, кто покушался на его жизнь. Внешне это покушение выглядит как явное самоубийство. В действительности - явное убийство. Вот только есть загвоздка: воспоминания об убийце уничтожены вместе с телом-клоном.

Ковач берется за дело и впутывается в еще более крупный заговор.

Режиссировал пилотный эпизод Мигель Сапочник ("Игра престолов"). В сериале снялись Юэль Киннаман ("Убийство"), Джеймс Пьюрфой ("Рим").

Джей Кей Симмонс сыграет сразу две роли.Фото: кадр из фильма

"Двойник" - шпионство и фантастика в одном флаконе

(Это совсем свеженькая премьера, доступны пока три серии)

Новый проект телеканала Starz ("Спартак", "Черные паруса", "Демоны Да Винчи").

«Двойник» - это шпионский триллер с элементами научной фантастики, в котором актер Джей Кей Симмонс ("Одержимость", "Ла-Ла-Лэнд") исполнил сразу две роли.

В центре сюжета простой госслужащий Говард Силк (Дж. К. Симмонс), который работает в одном из подразделений ООН в Берлине мелким клерком. Жизнь главного героя скучна и однообразна. На протяжении 30 лет Говард выполняет одну и ту же монотонную работу. Он не задает лишних вопросов и даже не до конца понимает, чем занимается его агентство. Однако в один день все меняется. Неожиданно Говард узнает, что его организация стоит на страже двух миров – реального и параллельного.

30 лет назад ученые в Восточной Германии открыли вход в параллельное измерение, в котором у каждого человека есть двойник. В этой параллельной вселенной есть другой Говард Силк – расчетливый, уверенный и харизматичный шпион. С этого момента простому клерку предстоит столкнуться с миром интриг, опасностей и двойных шпионских игр.

В сериале затрагиваются темы идентичности, судьбы, личного выбора, потерянной любви и «если бы наша жизнь сложилась по-другому…».

Создателем и исполнительным продюсером проекта выступил актер Джастин Маркс («Книга Джунглей»). Вместе с Марксом над проектом работали Гари Гилберт («Ла-Ла Ленд»), Джордан Хоровиц («Ла-Ла Ленд»), Кит Рэдмон («Выживший», «Три девятки»), Бард Доррос («Призрачная красота», «Крутые меры»). Режиссерами сериала стали: Мортен Тильдум («Пассажиры», «Игра в имитацию», «Охотники за головами»), который также является одним из исполнительных продюсеров, и Алик Сахаров («Подпольная империя», «Чикаго в огне»).

В России посмотреть сериал можно вполне легально. По средам в 21.00 на телеканале ViP Premiere.

А ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Это уж решайте сами. Кто-то настроит спутниковую тарелку, кто-то отыщет в интернете, кто-то упосмотрит в онлайн-кинотеатре.