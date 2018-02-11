2018-02-11T14:41:49+03:00
Звезды

Ирина Линдт впервые откровенно расскажет о своем супруге Валерии Золотухине и наследстве актера

Актриса придет в гости на Радио «Комсомольская правда», чтобы ответить на все вопросы [видеотрансляция с 18:00 мск]
Михаил НЕБЕРА
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Ирина Линдт придет в гости на Радио «Комсомольская правда», чтобы ответить на все вопросыИрина Линдт придет в гости на Радио «Комсомольская правда», чтобы ответить на все вопросы
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Валерий Золотухин ушел от нас 30 марта 2013 года и с тех пор его последняя любовь Ирина Линдт не особо общается с прессой. Но для Радио «Комсомольская правда» сделала исключение. Актриса придет к нам в гости, да не одна, а с сыном - Иваном Золотухиным!

Поговорим о том, как складывается их жизнь сейчас, хватает ли на жизнь в столице и нормальное образование для сына, и как дела с личной жизнью.

Слушайте программу «Коммуналка» с Татьяной Визбор в 18:00 (мск) 11 февраля.

Вы также можете звонить в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Смотрите видеотрансляцию с 20:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Ирина Линдт впервые откровенно расскажет о своем супруге Валерии Золотухине и наследстве актера.Валерий Золотухин ушел от нас 30 марта 2013 года и с тех пор его последняя любовь Ирина Линдт не особо общается с прессой. Но для Радио Комсомольская правда сделала исключение. Актриса придет к нам в гости, да не одна, а с сыном - Иваном Золотухиным!

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