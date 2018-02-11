Больным детям помогают Моцарт, глина и театр

11 Февр. 2018 2018-02-11T10:30:33+03:00

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В Калининградском Центре социальной реабилитации инвалидов «Мария» нет уколов и таблеток. Здесь уже больше 10 лет занимаются исключительно социальной реабилитацией. Воспитанники центра – дети и взрослые с психическими, умственными, физическими нарушениями, ментальными расстройствами. Большинство из них с трудом говорят и передвигаются. Справиться с недугами им помогает серьезная, но очень дорогая техника.

На средства Фонда президентских грантов – а это более чем 2 миллиона рублей – Центр приобретает оборудование сенсорно-звуковой стимуляции «Томатис» и проводит обучение специалиста. Эта методика разработана во Франции более 50 лет назад и используется во многих странах.

- С помощью звука определенных частот можно воздействовать на зоны мозга, которые отвечают за речевую и вестибулярную деятельность, помогают детям интегрироваться в мир, – рассказывает председатель Центра «Мария» Зоя Кочеткова. - Прибор хорошо работает в комплексе с логопедическими занятиями и музыкальной терапией – ребята слушают произведения Моцарта и Штрауса, Григорианское пение. Это та музыка, которая влияет на кору головного мозга человека и помогает в социальной реабилитации. Прибор помогает улучшить память, развить речь. Кстати, он полезен людям, перенесшим инсульт, и тем, кто начинает изучать иностранные языки.

Сейчас сотрудники Центра проходят обучение в Москве. В марте оборудование будет доставлено в Калининград. Помещение для занятий уже готово – его отремонтировали за счет спонсора. Воспользоваться аппаратом безвозмездно за счет средств президентского гранта смогут 35 человек. Курсы пройдут больные дети от 2 до 12 лет, с которыми проводят индивидуальные занятия, а так же взрослые от 18 до 48 лет, в том числе те, кто восстанавливается после инсульта.

Кроме музыкальной терапии в калининградском Центре развивают мелкую моторику, которая, как известно, напрямую связана с речью.

Зоя Кочеткова устраивает экскурсию по старому немецкому зданию 1926 года постройки, в котором и работает Центр. Помещения выглядят свежо: с участием волонтеров, студентов и спонсоров здесь был ремонт.

Часть воспитанников занимаются в отделении трудотерапии «Мастерские занятости», в котором есть кабинет шитья, столярная мастерская. На уроках рукоделия подопечные Центра изготавливают сувениры и украшения.

Настоящая творческая мастерская – кабинет лепки. За большим столом ребята с помощью специалиста лепят из глины фигурки, игрушки и посуду. Поделки красят и обжигают в специальной печи. Получается красиво – их можно выставить на полки сувенирных магазинов и специализированных лавок.

Калининградский Центр – это не больница и не детский дом, это большая дружная семья. Особое внимание - оздоровительной физкультуре и психогимнастике. В Центре работает мини-полиграфия, мастерская по изготовлению декоративных свечей, учебная кухня со столовой. Ребята сами, под руководством педагогов и кулинаров, учатся готовить обеды и сами же пробуют блюда.

Есть даже своя театральная студия «Данко», которая функционирует больше 10 лет. В репертуаре этого необычного театра 12 спектаклей. А актеры за разные годы получили три гран-при международного фестиваля в Польше. Они колесят с представлениями по городам России. Сейчас труппа готовит новый спектакль и собирается на гастроли в Псков. Кстати, костюмы для постановок актеры шьют сами.

Через полгода в Москву на обучение и за дополнительным оборудованием «Томатис» отправится еще один специалист из Калининграда, и «Мария» расширит границы своих возможностей.