2018-02-11T10:34:56+03:00
Общество

Вышел на пенсию - пора в университет!

В Кировской области люди старшего поколения бесплатно получают образование
Валентина РОГАЧЕВА
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«Студенты» изучают архитектуру родного города Фото предоставлено Союзом пенсионеров Кировской области.«Студенты» изучают архитектуру родного города Фото предоставлено Союзом пенсионеров Кировской области.
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Где научиться пользоваться компьютером, планшетом? Узнать о том, как вести домашнюю бухгалтерию? В этом нередко и молодым трудно разобраться, не то, что пенсионерам.

Чтобы пожилые не чувствовали себя вычеркнутыми из современных реалий, в Кировской области еще в 2009 году начал работать «Университет третьего возраста». Это были бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров. Бабушкам и дедушкам рассказывали, как включать компьютер, заходить в интернет, писать электронные письма, искать нужную информацию, пользоваться порталом Госуслуг.

Университет организовало региональное отделение Союза пенсионеров России, а поддержали идею правительство региона и отделение Пенсионного фонда по Кировской области.

Но пожилые люди, которые уже прошли компьютерные курсы, частенько просили научить их еще пользоваться планшетами, и преподать азы английского языка, без которого сложно ориентироваться в сети.

И вот в 2011 году была разработана первая образовательная программа «Человек в мире культуры». В 2014 году в университете появились три факультета: психология, культурология и краеведение, домоведение. В 2015 году к ним добавились факультеты лингвистики и экономики, а слушателями проекта стали не только жители областного центра, но и других городов региона.

В октябре 2016 года региональное отделение Союза пенсионеров России получило президентский грант, благодаря чему университет открыл филиалы в 10 районах Кировской области.

-С 2017 года в проекте участвуют Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, Вятские Поляны, Нолинск, Уржум, Луза, Белая Холуница, Советск и Котельнич, - рассказала председатель правления регионального отделения Союза пенсионеров России Кировской области Ольга Колесникова.

Сегодня университет - это 10 образовательных программ. Недавно проект вновь получил господдержку – от Фонда президентских грантов.

В университете нет ограничений по количеству пройденных направлений. Самые активные «студенты» уже успели поучиться на трех-пяти курсах. Благодаря президентскому гранту слушатели университета могут выбирать наиболее интересные им факультеты, посещать лекции, семинары и экскурсии.

- Пока работала, не было времени ни на что. Теперь я на пенсии: времени много, а общения - мало, - признается «студентка» Валентина Рычкова. - Пришла в университет научиться работать на компьютере, чтобы с детьми по видеосвязи разговаривать. Решила еще подучиться: прошла курсы краеведения. Оказалось очень интересно. Нам о таких фактах рассказали, о которых я и не знала, хотя всю жизнь в Кирове живу. Вот теперь хожу на основы психологии, думаю, пригодится в общении с внуками. Они уже подростки, у них своя жизнь, мне ее сложно понять.

Многие пожилые люди ходят в университет даже не только за знаниями, но и за общением. Например, Тамара Петрова и Ольга Кузина познакомились на лекциях по ландшафтному дизайну. Теперь они вместе осваивают основы права и дружат вне университетских стен.

- Чего зимой дома сидеть? Сюда собираюсь – принаряжусь. Платьице достану, губки подведу - и сразу моложе выгляжу, да и чувствую себя лучше, даже про болячки забываю, - признается Тамара Петрова.

Лекторы университета уверяют, что работать с пожилыми «студентами» - одно удовольствие. Они занятия не прогуливают, слушают внимательно, задают интересные вопросы - сразу видно, что ходят с желанием.

Университет будет развиваться и дальше. Его сотрудники планируют ввести новые образовательные направления, открыть курсы в отдаленных районах Кировской области.

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