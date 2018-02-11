Норвежский лыжник устроил завал с россиянами, а потом выиграл Олимпиаду в Пхенчхане

11 Февр. 2018 2018-02-11T13:02:39+03:00

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Скиатлон начался с завала. Норвежец Крюгер упал через 250 метров после старта. А в него буквально воткнулись наши Денис Спицов и Андрей Ларьков, бежавшие следом. Кто бы мог подумать, что эти лыжники, сразу отставшие от основной группы, вмешаются в розыгрыш медалей. Мало того, Крюгер и вовсе стал чемпионом, а Спицов лишь немного не дотянулся до призовой тройки.

Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе даже заплакала от счастья. И сказала, что при данном раскладе Денис вполне мог быть в шестерке, а четвертое место - это просто здорово.

Канадец Алекс Харви, известный отрицательными заявлениями в адрес российских лыжников, признался, что Спицов «убил» его на финише, после чего он сам «сдулся» и пришел восьмым. И что он считает Дениса чистым спортсменом и обязательно пожмет ему руку. Также Харви удивился, почему не пригласили Сергея Устюгова, который ни в каких списках Макларена не значился.

Напомним, что МОК не допустил на Олимпиаду восемь наши ведущих лыжников во главе с Сергеем Устюговым, и вместо 20 спортсменов в Пхенчхане выступят только 12. Остальные наши квоты в лыжных гонках раздали другим странам.

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Мужчины. Скиатлон, 15+15 км

1. Симен Крюгер (Норвегия) - 1:16.20,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,0

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 9,9

4. Денис СПИЦОВ (Россия) - 12,7

5. Морис Манифика (Франция) - 14,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) - 25,1

23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 1.42,2

29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.30,5

30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 2.30,6