Норвежский лыжник устроил завал с россиянами, а потом выиграл Олимпиаду в Пхенчхане
Скиатлон начался с завала. Норвежец Крюгер упал через 250 метров после старта. А в него буквально воткнулись наши Денис Спицов и Андрей Ларьков, бежавшие следом. Кто бы мог подумать, что эти лыжники, сразу отставшие от основной группы, вмешаются в розыгрыш медалей. Мало того, Крюгер и вовсе стал чемпионом, а Спицов лишь немного не дотянулся до призовой тройки.
Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе даже заплакала от счастья. И сказала, что при данном раскладе Денис вполне мог быть в шестерке, а четвертое место - это просто здорово.
Канадец Алекс Харви, известный отрицательными заявлениями в адрес российских лыжников, признался, что Спицов «убил» его на финише, после чего он сам «сдулся» и пришел восьмым. И что он считает Дениса чистым спортсменом и обязательно пожмет ему руку. Также Харви удивился, почему не пригласили Сергея Устюгова, который ни в каких списках Макларена не значился.
Напомним, что МОК не допустил на Олимпиаду восемь наши ведущих лыжников во главе с Сергеем Устюговым, и вместо 20 спортсменов в Пхенчхане выступят только 12. Остальные наши квоты в лыжных гонках раздали другим странам.
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Мужчины. Скиатлон, 15+15 км
1. Симен Крюгер (Норвегия) - 1:16.20,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,0
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 9,9
4. Денис СПИЦОВ (Россия) - 12,7
5. Морис Манифика (Франция) - 14,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) - 25,1
23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 1.42,2
29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.30,5
30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 2.30,6