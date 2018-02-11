Масленица-2018: Россияне собираются есть блины, но поститься потом не хотят

11 Февр. 2018 2018-02-11T13:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Большинство наших граждан надеются достаточно весело провести Масленицу, которая в этом году начинается 12 февраля. Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), кушать блины собираются почти 90%. Около 70% опрошенных предполагают это делать в хорошей компании — ходить в гости или принимать гостей самим.

Также пользуется популярностью Прощеное воскресенье. Просить прощения у близких и знакомых собираются более 80%.

Хуже — с Великим постом, который наступает сразу после Масленицы. Твердо намерены его соблюдать 11% опрошенных (причем женщин среди них гораздо больше, чем мужчин — 14% против 8%), а 66% также твердо знают, что отказывать себя в еде и чем-то еще не собираются.

Что вы будете делать на Масленицу?

Есть блины 88%

Просить прощения у близких и знакомых 83%

Ходить в гости/принимать гостей 70%

Участвовать в народных гуляниях 46%

Участвовать в сожжении чучела Масленицы 39%

(Данные ВЦИОМ, можно было дать несколько вариантов ответа)