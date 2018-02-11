Масленица-2018: Россияне собираются есть блины, но поститься потом не хотят
Большинство наших граждан надеются достаточно весело провести Масленицу, которая в этом году начинается 12 февраля. Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), кушать блины собираются почти 90%. Около 70% опрошенных предполагают это делать в хорошей компании — ходить в гости или принимать гостей самим.
Также пользуется популярностью Прощеное воскресенье. Просить прощения у близких и знакомых собираются более 80%.
Хуже — с Великим постом, который наступает сразу после Масленицы. Твердо намерены его соблюдать 11% опрошенных (причем женщин среди них гораздо больше, чем мужчин — 14% против 8%), а 66% также твердо знают, что отказывать себя в еде и чем-то еще не собираются.
Что вы будете делать на Масленицу?
Есть блины 88%
Просить прощения у близких и знакомых 83%
Ходить в гости/принимать гостей 70%
Участвовать в народных гуляниях 46%
Участвовать в сожжении чучела Масленицы 39%
(Данные ВЦИОМ, можно было дать несколько вариантов ответа)