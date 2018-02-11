Россияне написали "Открытую лабораторную"

11 Февр. 2018 2018-02-11T14:14:30+03:00

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Как показал недавний опрос "Левада-центра", у россиян серьезные проблемы с научной грамотностью. В недавнем опросе "Левада-центра" оказалось, что почти 76 процентов россиян считают астрологию серьезной наукой. А опрос 2011 года показал: треть россиян уверены, будто это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

Для борьбы с такой научной безграмотностью, в 2017 году стартовала акция "Открытая лабораторная". В этом году она прошла уже во второй раз, и собрала более 15 тысяч участников. Еще почти 10 тысяч прошли "Лабу" онлайн.

- В этом году акция приурочена ко Дню российской науки, - рассказал сооснователь "Лабы" Евгений Насыров. – Она проходит в 60 городах России, от Камчатки до Мурманской области, а также и в других странах. Участие открытое и бесплатное, и нам важно, что это семейная акция. Можно прийти даже с маленькими детьми – для тех, кто пока не научился читать, мы проводим красочное научное шоу.

Все вопросы "Лабы" - разные по сложности. С некоторыми справится и первоклассник, особенно, если будет внимательно читать вопросы. Другие же поставят в тупик и академика. Например, может ли солнечный зайчик двигаться быстрее скорости света? Может ли целая семья позавтракать всего одной животной клеткой? Ну и, наконец, можно ли заразиться бородавками от жабы?

- Цель акции – не проэкзаменовать участников, а рассказать что-то новое, - говорит инженер-изобретатель Алексей Иванченко, ведущий и "завлаб" акции (так называют ведущих "Лабораторной"). – Поэтому полчаса отводится на ответы на вопросы, а потом еще час мы разбираем правильные ответы и спорим.

Дебаты и правда получились жаркие. Впрочем, все правильные ответы и их обоснования заранее проверяются целой командой экспертов из Российской академии наук и Российского научного фонда, так что спорить с "завлабами" - дело не их легких. Хотя и они могут ошибаться:

- У нас был вопрос, правда ли, что нейроны составляют меньше половины клеток человеческого мозга, - приводит пример Алексей Иванченко. –Раньше считалось, что да, и основная доля приходится на нейроглии, вспомогательные клетки. Но совсем недавно было опубликовано исследование, которое показало, что это не совсем так. Поэтому мы стараемся следить за событиями в науке.

Пламенные споры – такая же неотъемлемая часть "Лабы", как и пламенное шоу по их завершении. Дети смотрели на него так завороженно, что родители начали всерьез переживать, как бы их чада потом не повторили такой эксперимент уже дома, с газовой плитой и спичками.

Огненное шоу по окончанию "Открытой лаборатории"Фото: Ксения КОНЮХОВА

- Я сам, когда окончил школу, мечтал быть ученым, но сложилось по-другому, - рассказал бизнесмен Роман Авдеев, учредитель АНО "Лаборатория". – И мы видим, что эта акция вызывает азарт и живой отклик, что интерес к подобным мероприятиям растет. И это очень важно – нести просветительскую миссию, это меняет людей и всю страну.

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