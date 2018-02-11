2018-02-11T17:12:14+03:00
Происшествия

Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода

На борту лайнера был 71 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело [обновляется]
Александр РОГОЗАkp_ru_msk@rogozavr
Поделиться:
Комментарии: comments22

Первое видео разбившегося в Подмосковье Ан-148 с 71 человеком на борту.Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, пропал с радаров спустя 7 минут после взлета

Изменить размер текста:

Пассажирский самолет, вылетевший сегодня днем из московского аэропорта Домодедово, пропал с радаров. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала, самолет исчез с радаров диспетчеров.

Как стало известно, борт принадлежит авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Среди жертв катастрофы один ребенок.

По словам очевидцев, лайнер развалился прямо в воздухе - люди видели несколько ярких вспышек и загоревшийся двигатель. По некоторым данным, еще при взлете из аэрпорта самолет столкнулся с вертолетом "Почты России". Однако в пресс-службе "Почты России" эту информацию опровергают.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Минтрансе сообщили, что рассматривают все версии ЧП, включая плохие погодные условия, отказ двигателя и человеческий фактор. Между тем, в авиакомпании утверждают, что командиром воздушного судна был опытный, 51-летний летчик Валерий Иванович Губанов.

- Экипаж весь был опытный, давно летал на этих самолетах, - рассказали в "Саратовских авиалиниях".

МЧС открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье 8-800-775-17-17

Трек разбившегося Ан-154.По данным Flightradar, самолет пробыл в воздухе чуть больше двух минут

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр РОГОЗА

 
Читайте также
Новости 24
Названы основные версии крушения самолета Ан-148 в Подмосковье
Катастрофа Ан-148 под Москвой: Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших
"Почта России" опровергла участие своего вертолета в крушении АН-148 под Москвой
Появился список членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета
В Домодедово создали оперативный штаб после крушения АН-148 под Москвой
МЧС открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье
Самолет Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России»
По факту крушения пассажирского самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело
В Подмосковье нашли упавший пассажирский самолет
Очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье
Собянин рассказал о планах по строительству московского метро
Три россиянки вышли в финал Олимпиады во фристайле
Видеоканал молчаливой домохозяйки из Китая набирает популярность в Youtube
СМИ: В противостоянии с США Китай воспользуется стратегией, изложенной 2500 лет назад
«Райффайзенбанк» оповестил клиентов о возможных сбоях при проведении операций
В Пекине мужчина с ножом набросился на посетителей торгового центра
ФТС: В 2017 году россияне получили свыше 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов
Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» перенесен из-за технической неисправности
МОК изучит высказывания Елистратова и всех российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
Турецкие военные заявили об уничтожении 1266 «террористов» в ходе операции в Африне
Голландский конькобежец Свен Крамер стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 метров
СМИ: Трамп даст интервью для книги-ответа на скандальную «Огонь и ярость»
ЦРУ опровергло информацию СМИ о выплате 100 тысяч долларов «русскому информатору»
Норвежец Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом в мужском скиатлоне
Правительство планирует разрешить перенос зимних каникул для детей из спортивных школ
Дональд Трамп определил главные приоритеты иммиграционной реформы США
СМИ: Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Большого каньона в США
Белый дом выступил в поддержку авиаударов Израиля по сирийской территории
МОК назвал "чистыми" российских спортсменов, которые приехали на Олиапиаду в Пхенчхан