Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода

11 Февр. 2018 2018-02-11T17:12:14+03:00

Первое видео разбившегося в Подмосковье Ан-148 с 71 человеком на борту. Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, пропал с радаров спустя 7 минут после взлета

На борту лайнера был 71 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело [обновляется]

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Пассажирский самолет, вылетевший сегодня днем из московского аэропорта Домодедово, пропал с радаров. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала, самолет исчез с радаров диспетчеров.

Как стало известно, борт принадлежит авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Среди жертв катастрофы один ребенок.

По словам очевидцев, лайнер развалился прямо в воздухе - люди видели несколько ярких вспышек и загоревшийся двигатель. По некоторым данным, еще при взлете из аэрпорта самолет столкнулся с вертолетом "Почты России". Однако в пресс-службе "Почты России" эту информацию опровергают.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Минтрансе сообщили, что рассматривают все версии ЧП, включая плохие погодные условия, отказ двигателя и человеческий фактор. Между тем, в авиакомпании утверждают, что командиром воздушного судна был опытный, 51-летний летчик Валерий Иванович Губанов.

- Экипаж весь был опытный, давно летал на этих самолетах, - рассказали в "Саратовских авиалиниях".

МЧС открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье 8-800-775-17-17