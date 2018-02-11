Заслуженный пилот России Юрий Сытник: «Ан-148 резко стал терять высоту - такое бывает во время отказа двигателей»

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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Днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья рухнул пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Это произошло практически сразу после взлета из Домодедово. Самолет перестали видеть радары. Направлялся он в город Орск (Оренбургская область) и работал под крылом «Саратовских авиалиний». Сейчас на место происшествия выдвинулись оперативные бригады всевозможных ведомств. Над районом кружат вертолеты и беспилотники.

По словам заслуженного пилота России, члена комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрия Сытника, Ан-148 - надежный и новый самолет.

- Его используют и в правительственном отряде, и в МЧС, - рассказал он в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Сказать ничего плохого об этой модели не могу. Выпускался он на заводе в Воронеже. Но потом, когда расстроились отношения с Украиной, выпуск прекратили. Потому что вся документация по производству находится на Украине. Что с ним случилось, пока непонятно. Сейчас говорят, что самолет резко начал терять высоту. Такое происходит в случае отказа двигателей. Но это странно. Еще раз говорю, самолет новый. И надежный. Летает на высоте более чем 9 тысяч метров. Скорость развивает до 600 км/ч. У Ан-148 есть рейсы в Крым, Баку, Орск и не только. Случаев трагедий не было. Летчики подготовленные. Все узлы и механизмы самолеты строго осматриваеются после определенного налета часов. Росавиация это строго отслеживает.

Другой эксперт - председатель Высшего Совета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Сергей Щетинин рассказал «КП», что на месте падения самолета работают сотрудники МЧС, авиация, силовые ведомства. В данном случае действует отработанная схема действий.

- Полная информация сразу не поступает в СМИ потому, что она затрагивает слишком много человеческих судеб и жизней, - считает Щетинин.

- Почему спасатели не могут оперативно пробраться до места событий?

- Это зависит от характера местности. Там ведь могут быть лесные завалы. Плюс высокий уровень снега. После недавних снегопадов. Труднопроходимая местность мешает максимально быстро приблизиться к месту чрезвычайной ситуации. Но я думаю, в данный момент и вертолетная группировка работает так, как надо, и спасатели делают все, что можно, что в их силах, чтобы максимально быстро оказать помощь.

Пользователи социальных сетей уже начали выдвигать свои версии. В телеграмм-канале «Доктор прописал» пару дней назад всплыл пост:

«От терминала московского аэропорта «Шереметьево» полиция и САБ (специальная аварийная бригада, - прим. ред) прогнали москвичку 73 лет, которая останавливала пассажиров и отговаривала их лететь со словами «Скоро рухнет самолет, мне было видение, не все приземлятся».

Правда, разбившийся самолет, как известно, вылетел из аэропорта «Домодедово».

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