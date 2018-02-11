Жители Орска: "Кроме "Саратовских авиалиний" к нам никто больше не летает"

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

В аэропорту Орска с родственниками погибших работают врачи и психологи. Ан-148 рейсом Москва-Орск с пассажирами на борту разбился в Подмосковье

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Упавший в Подмосковье самолет АН-148 вылетел из "Домодедово" в Орск (Оренбургская область). Списки погибших пассажиров пока еще не обнародованы. Информация о крушении активно обсуждается в соцсетях Орска.

Люди в шоке. Непонятно, как теперь добираться до Москвы, ведь кроме "Саратовских авиалиний" в этот город не летает больше ни одна авиакомпания.

Люди в шокеФото: Ольга КЛИШИНА

- Я летаю очень часто, где -то раз в месяц, - рассказала "КП" жительница Ямало-Ненецкого Автономного Округа Наталья К. - Кроме этих авиалиний никаких вообще альтернатив. Раньше летали "Оренбургские авиалинии", но потом перестали. А эта компания с лета где-то работает. Честно говоря, самолеты у них не такие добротные, маленькие, хрупенькие. Но так все нормально вроде было всегда. Цены приемлемые, до Москвы около 5000 рублей билет.

Да ничего плохого, собственно, сказать не могу. Все ровно было. Я в шоке от случившегося

- Летала из Орска один раз этим самолетом. Не понравилось, было ощущение, что самолет вот-вот развалится. Голова чуть не лопнула! Из ушей кровь пошла, очень долго потом лечилась. Нет уж, лучше летать из Оребурга Аэрофлотом.

- Самолеты ужасные и как-будто старые. Итак страшно было летать, молилась всю дорогу. А теперь вообще не сяду.

Обломки рухнувшего в Подмосковье самолетаФото: REUTERS

В аэропорт Орска уже стягиваются родственники и знакомые погибших. Там организован штаб, работают психологи. Соболезнования родственникам погибших высказали представители администрации города. Алогичный штаб уже функционирует в московском аэропорту "Домодедово"

Список погибших в катастрофе Ан-148 под Москвой

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