Военный летчик Владимир Попов: «Выхлоп двигателей напоминает взрыв, если в них резко добавить оборотов»

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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По словам заслуженного военного летчика России и заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимира Попова, топливные баки самолета взорваться в полете практически не могут. Сильнейший выхлоп от двигателей может произойти в том случае, если пилоты резко добавили оборотов (или наоборот уменьшили).

- Если самолет был близко к земле, не исключено, что экипаж резко дернул рычаги управления двигателями, - сообщил эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Толкнул их вперед на максимальный режим. В этом случае происходит выхлоп. И на земле может создаться ощущение взрыва. Но на самом деле это никакой не взрыв. Вообще взлет и посадка - это самые загруженные этапы полета для любого самолета. И самые опасные. Экипаж загружен действиями по работе с арматурой кабины. Взлетаем, шасси убираем, выполняем отворот на заданный курс, закрылки, набираем высоту определенную, закрылки, предкрылки убираем, идет перестановка стабилизатора, меняется режим двигателя, прибираем обороты, потом добавляем, изменяем высоту, заданную уже диспетчером. Представляете, какой круговорот процессов технологической работы возникает в кабине.

Как рассказал летчик, в это же время нужно еще вести визуальный осмотр, выполнять ориентировку и все действия со штурвалом и педалями (для того, чтобы удерживать определенный заданный режим полета самолета). И в этих условиях возникло что-то нештатное - в таком режиме, когда не хватает времени на принятие решения.

Напомним, самолет Ан-148 взлетел сегодня, 11 февраля, с полосы «Домодедово» (бортовой номер 61704, год выпуска - 2010 год) и упал в Раменском районе. Все 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.

Список погибших в авиакатастрофе

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Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», вылетевший сегодня днем из московского аэропорта Домодедово в Орск, пропал с радаров. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала. (подробности)