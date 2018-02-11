Ан-148 упал через 5 минут после взлета из-за технической неисправности

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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Картинка с флайтрадара появилась на авиафорумах почти сразу, как только стало известно о пропаже самолета.

По ней видно, что самолет начал движение в 11.17. Тут важно понимать, что флайтрадар фиксирует время по западно-европейскому времени (+3.00). В Москве в это время было 14.17.

Радар показывает два параметра движения самолета: скорость - желтая линия, высота - синяя линяя. Взлет начался в 11.22. Падение - в 11.27. Всего Ан-148 был в воздухе 5 минут.

- Юрий, расскажите, что можно увидеть по данным флайтрадара?

- На графике хорошо видны провалы по скорости самолета. Причем, они начались до того, как он начал падать. Вот, например, в 11.24. Следом - в 11.25 - сильный провал. Но при этом самолет набирал высоту. Очевидно, что-то происходило на борту. Пилот сообщил диспетчеру и направился на запасной аэродром. Это мог быть аэропорт Жуковский.

- Но при этом высоту он набирал стабильно?

- Вовсе нет. Пики уменьшения скорости, сопровождались уменьшением темпа набора высоты. Там, где снижается скорость, высота не набирается. Это видно по графику.

- Что могло происходить в это время с самолетом?

- Он очень неравномерно уходил наверх. Очевидно, это было связано с технической неисправностью самолета. Не может быть такого, чтобы самолет в рваном режиме так поднимался наверх.

- Почему он мог уходить на запасной аэродром?

- Аэропорт был скорее всего загружен и не было возможности освободить для его посадки взлетную полосу.

- Какие могли быть технические неисправности?

- Такие провалы по скорости могли быть только при неисправности, связанной с работой двигателя, привода, тягой, управлением. Слишком резко падала скорость.

- Неужели на земле нельзя было проверить двигатель?

- Это зависит только техников, которые проверяют двигатели.

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