На фестивале «Первозданная Россия» прошел кинодень с «Комсомольской правдой»

11 Февр. 2018 2018-02-11T20:46:42+03:00

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На фестивале «Первозданная Россия» зрителям были представлены уникальные фильмы, снятые в географических экспедициях журналистов «Комсомолки»: «Миссия», «Люди Плато Путорана», «Через Джугджур и Маю». А на главной сцене фестиваля прошла презентация фильма-расследования "Где же Тунгусский наш метеорит?", снятого во время недавней совместной экспедиции «Комсомольской правды», Русского географического общества и Первого канала.

Что узнала о 110-летней загадке команда журналистов и ученых?

В районе реки Подкаменная Тунгуска летом 1908 года произошло событие, о котором говорят "падение Тунгусского метеорита". Почему так произошло, можно ли было найти Тунгусский метеорит и раскрыть "межгалактическое преступление"? Как раз об этом документальный фильм "Где же Тунгусский наш метеорит?", который 11 февраля был презентован в Центральном Доме Художника в Москве на фестивале «Первозданная Россия».

Съемки происходили в процессе реального сплава по реке Подкаменная Тунгуска и посещения места падения Тунгусского метеорита.

- С нами был также Владимир Иванович Коваль, который уже 40 лет ищет Тунгусский метеорит. Наверное, из всех исследователей он наиболее близко подобрался к разгадке, что же это был за феномен и собственно, где его искать. Главное, что установила наша экспедиция - все 110 лет Тунгусский метеорит искали совершенно не там, где он упал. А где его нужно было искать - ответ в нашем фильме, - сказал на презентации один из авторов фильма, заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Евгений Сазонов.

Участники экспедиций "Комсомольской правды" (слева направо) Александр Свешников, Рамиль Фарзутдинов, Владимир Коваль, Евгений Сазонов,Фото: Алиса ТИТКО

О чем же фильм? О самых вероятных версиях произошедшего летом 1908 года. Ведь никому не удалось зафиксировать кратер от падения, осколки космического тела также не найдены. Зато выдвигались версии (их более 100!) о взрыве подземного газа и высадке инопланетян. Мощность взрыва неизвестного объекта сравнивали минимум с современной водородной бомбой. Ученые пытались найти правду, а кто-то извлечь сенсацию и даже заработать денег.

Участники нынешней экспедиции прошли по следам легендарного исследователя Леонида Кулика, "отца Тунгусского дива". Это он начал изучать явление с научной точки зрения. Но разгадку так и не нашел, так как ушел защищать Родину на Великую Отечественную Войну и в 1942 году погиб. Часть фильма как раз посвящена судьбе Леонида Кулика. А на месте высадки первой экспедиции ученого была даже установлена памятная доска от "Комсомольской правды" и Русского географического общества.

Были вновь исследованы не только места, где мог упасть метеорит, но и новые маршруты. Показана естественная красота природы. В лесах были обнаружены деревья, стволы которых вывернуло точно не от обычного ветра, стволы сильно обожжены. Речь как раз и велась о том, что здесь пронесся огненный шар и взорвался. Местные жители рассказывали о воспоминаниях своих родственников. Взрыв был слышен в 800 км от эпицентра, подкинуло оленей, многие животные погибли, якобы в тот момент стало так светло, что можно было читать книги. Проверить эти факты пока невозможно. Но всеми этими наработками точно смогут воспользоваться ученые, которые будут вновь и вновь пытаться найти следы Тунгусского метеорита. Исследованием заинтересовались многие в том числе и маленький Владик Иванцов, который задал после просмотра фильма вопрос об азимуте полета метеорита. За искренний интерес мальчик получил в подарок книгу "Географическая энциклопедия Курильских островов" от Издательского Дома "Комсомольская правда".

Юный победитель конкурса на лучший вопрос участникам экспедиций "Комсомольской правды" Владик Иванцов

- Я никогда раньше не слышал о Тунгусском метеорите. Было очень интересно посмотреть фильм. Просто на выставке "Первозданная Россия" мы с родителями уже не первый раз, а сегодня меня сильно заинтересовал фильм про метеорит, - признался позже Влад Иванцов.

- Может ты и сам в будущем займешься разгадкой этого явления? - спрашиваю.

- Может. Пока не знаю.