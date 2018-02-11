2018-02-11T20:46:42+03:00
Общество

На фестивале «Первозданная Россия» прошел кинодень с «Комсомольской правдой»

Зрителям представили фильм-расследование "Где же Тунгусский наш метеорит?"
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Фильм "Где же Тунгусский наш метеорит" представляет зрителям автор сценария, режиссер, Заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Евгений СазоновФильм "Где же Тунгусский наш метеорит" представляет зрителям автор сценария, режиссер, Заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Евгений СазоновФото: Алиса ТИТКО
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На фестивале «Первозданная Россия» зрителям были представлены уникальные фильмы, снятые в географических экспедициях журналистов «Комсомолки»: «Миссия», «Люди Плато Путорана», «Через Джугджур и Маю». А на главной сцене фестиваля прошла презентация фильма-расследования "Где же Тунгусский наш метеорит?", снятого во время недавней совместной экспедиции «Комсомольской правды», Русского географического общества и Первого канала.

Что узнала о 110-летней загадке команда журналистов и ученых?

В районе реки Подкаменная Тунгуска летом 1908 года произошло событие, о котором говорят "падение Тунгусского метеорита". Почему так произошло, можно ли было найти Тунгусский метеорит и раскрыть "межгалактическое преступление"? Как раз об этом документальный фильм "Где же Тунгусский наш метеорит?", который 11 февраля был презентован в Центральном Доме Художника в Москве на фестивале «Первозданная Россия».

Съемки происходили в процессе реального сплава по реке Подкаменная Тунгуска и посещения места падения Тунгусского метеорита.

- С нами был также Владимир Иванович Коваль, который уже 40 лет ищет Тунгусский метеорит. Наверное, из всех исследователей он наиболее близко подобрался к разгадке, что же это был за феномен и собственно, где его искать. Главное, что установила наша экспедиция - все 110 лет Тунгусский метеорит искали совершенно не там, где он упал. А где его нужно было искать - ответ в нашем фильме, - сказал на презентации один из авторов фильма, заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Евгений Сазонов.

Участники экспедиций "Комсомольской правды" (слева направо) Александр Свешников, Рамиль Фарзутдинов, Владимир Коваль, Евгений Сазонов, Фото: Алиса ТИТКО

Участники экспедиций "Комсомольской правды" (слева направо) Александр Свешников, Рамиль Фарзутдинов, Владимир Коваль, Евгений Сазонов,Фото: Алиса ТИТКО

О чем же фильм? О самых вероятных версиях произошедшего летом 1908 года. Ведь никому не удалось зафиксировать кратер от падения, осколки космического тела также не найдены. Зато выдвигались версии (их более 100!) о взрыве подземного газа и высадке инопланетян. Мощность взрыва неизвестного объекта сравнивали минимум с современной водородной бомбой. Ученые пытались найти правду, а кто-то извлечь сенсацию и даже заработать денег.

Участники нынешней экспедиции прошли по следам легендарного исследователя Леонида Кулика, "отца Тунгусского дива". Это он начал изучать явление с научной точки зрения. Но разгадку так и не нашел, так как ушел защищать Родину на Великую Отечественную Войну и в 1942 году погиб. Часть фильма как раз посвящена судьбе Леонида Кулика. А на месте высадки первой экспедиции ученого была даже установлена памятная доска от "Комсомольской правды" и Русского географического общества.

Были вновь исследованы не только места, где мог упасть метеорит, но и новые маршруты. Показана естественная красота природы. В лесах были обнаружены деревья, стволы которых вывернуло точно не от обычного ветра, стволы сильно обожжены. Речь как раз и велась о том, что здесь пронесся огненный шар и взорвался. Местные жители рассказывали о воспоминаниях своих родственников. Взрыв был слышен в 800 км от эпицентра, подкинуло оленей, многие животные погибли, якобы в тот момент стало так светло, что можно было читать книги. Проверить эти факты пока невозможно. Но всеми этими наработками точно смогут воспользоваться ученые, которые будут вновь и вновь пытаться найти следы Тунгусского метеорита. Исследованием заинтересовались многие в том числе и маленький Владик Иванцов, который задал после просмотра фильма вопрос об азимуте полета метеорита. За искренний интерес мальчик получил в подарок книгу "Географическая энциклопедия Курильских островов" от Издательского Дома "Комсомольская правда".

Юный победитель конкурса на лучший вопрос участникам экспедиций "Комсомольской правды" Владик Иванцов

Юный победитель конкурса на лучший вопрос участникам экспедиций "Комсомольской правды" Владик Иванцов

- Я никогда раньше не слышал о Тунгусском метеорите. Было очень интересно посмотреть фильм. Просто на выставке "Первозданная Россия" мы с родителями уже не первый раз, а сегодня меня сильно заинтересовал фильм про метеорит, - признался позже Влад Иванцов.

- Может ты и сам в будущем займешься разгадкой этого явления? - спрашиваю.

- Может. Пока не знаю.

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