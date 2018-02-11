По мнению авиаэксперта, причиной крушения Ан-148 могло стать обледенение самолета

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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Авиаэксперт-любитель Игорь Зырянов в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) озвучил свою версию случившейся трагедии (самолет Ан-148 разбился днем 11 февраля в Подмосковье, не успев набрать высоты).

Характеристика самолета АН-148Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Я бы все-таки склонился к версии обледенения, - сказал Зырянов. - Возможно, самолет не до конца хорошо облили специальной жидкостью. Возможно, еще что-то... Катастрофа - это всегда сочетание факторов. Но все авиационные сводки говорят об обледенении в облаках.

- Предположим, самолет плохо облили. Он поднимается, начинает набирать высоту. Я понимаю, чем выше он поднимается, тем температура воздуха становится ниже. Что может произойти? Самолет начинает покрываться коркой льда?

- Он начинает набирать высоту, пилот убирает закрылки, чтобы разогнаться. Самолет теряет свою подъемную силу. И если лед создал такую конфигурацию крыла, что называется, нелетную, самолет просто теряет свою подъемную силу, свои летучие свойства. С таким наростом льда на крыльях он просто не может лететь.

- По другой версии, произошел отказ (или взрыв) одного из двигателей. Мы говорим про Ан-148. Там их два. Можно ли продолжать полет, если один двигатель вышел из строя?

- Да. Это заложено во все технические характеристики любого современного самолета.

Схема, на основе данных флайтрадараФото: Алексей СТЕФАНОВ

- То есть мы можем предположить, что это падение самолета в поле - это не что иное, как попытка его посадить?

- Мне кажется, у них были мысли о дальнейшем удерживании машины в воздухе, а не о посадке где-то в поле.

- Почему посадка в поле была опасна? Потому что баки были полные?

- Да нет, они бы просто в поле не сели никогда. Там же кочки и так далее. Они просто хотели продолжить полет и не смогли этого сделать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639132" frameborder="0"></iframe> Радиообмен упавшего Ан-148. Самолет «Саратовских авиалиний».Ан-148 потерпел крушение спустя 4 минуты после взлета из Домодедово

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