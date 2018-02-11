Во второй день Олимпиады российские спортсмены наград не завоевали, хотя были очень близки к этому

11 Февр. 2018 2018-02-11T21:16:32+03:00

Во второй день Олимпиады российские спортсмены наград не завоевали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В лыжном скиатлоне произошла даже маленькая сенсация - четвертое место занял наш 21-летний Денис Спицов, который дал бой матерым лыжникам. При этом Денис еще на старте попал в завал, но сумел с честью выйти из этой ситуации, догнав и обогнав многих знаменитых спортсменов.

В санном спорте неплохие шансы на медали были у Романа Репилова, но после четвертой попытки откатился на восьмое место.

Наши могулистки начинали день очень уверенно, но в главный финал, куда попадают только шесть человек, так и не пробились. В результате Регина Рахимова и Екатерина Столярова остановились на 10-м и 11-м местах.

Норвежец Крюгер и Денис Спицов с Андреем ЛарьковымФото: REUTERS

В обескровленной российской команде по биатлону оставшиеся два спортсмена Антон Бабиков и Матвей Елисеев стреляли плохо и остались далеко позади.

В слоуп-стайле наши сноубордисты до финального раунда просто не дошли.

ИТОГ

Оставшись во второй день без медалей, россияне (с одной бронзой Семена Елистратова в шорт-треке) в общекомандном зачёте занимают 11-е место, которое делят со спортсменами из Казахстана и Финляндии. Лидируют немцы (3-0-1), вторые – голландцы (2-2-1), третьи – норвежцы (1-4-3)...

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 11 февраля

Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1. Давид Гляйршер (Австрия) – 3.10,702. 2. Крис Мацдзер (США) – 3.10,728. 3. Йоханнес Людвиг (Германия) – 3.10,932… 8. Роман Репилов – 3.11,108… 13. Степан Фёдоров – 3.11,608. 14. Семен Павличенко (все – Олимпийские атлеты России) – 3.11,859.

Фристайл. Женщины. Могул. 1. Перрин Лаффон (Франция) – 78,65. 2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 78,56. 3. Юлия Галышева (Казахстан) – 77,40… 10. Регина Рахимова – 73,55. 11. Екатерина Столярова – 72,74… 16. Марика Пертахия (все – Олимпийские атлеты России) – 71,65.

В санном спорте Россия осталась без медалейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Арнд Пайффер (Германия) – 23.38,8 (0 штрафных кругов). 2. Михаил Крчмар (Чехия) – отставание 4,4 (0). 3. Доминик Виндиш (Италия) – + 7,7 (1)… 57. Антон Бабиков – + 2.09,7 (4)… 83. Матвей Елисеев (оба – Олимпийские атлеты России) – + 3.20,5 (5).

Лыжные гонки. Скиатлон. 30 км. 1. Симен Крюгер – 1:16.20,0. 2. Мартин Йонсруд Сундбю – отставание 8,0. 3. Ханс Кристер Холунд (все – Норвегия) – + 9,9. 4. Денис Спицов – + 12,7… 23. Алексей Виценко – + 1.42,2… 29. Андрей Мельниченко – + 2.30,5. 30. Андрей Ларьков (все – Олимпийские атлеты России) – + 2.30,6.

Сноуборд. Мужчины. Слоуп-стайл. 1. Редмонд Джерард (США) – 87,16. 2. Макс Паррот – 86,00. 3. Марк Макморрис (оба – Канада) – 85,20… 19. Влад Хадарин (Олимпийские атлеты России) – 64,16.

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м. 1. Свен Крамер (Голландия) – 6.09,76. 2. Тед-Ян Блумен (Канада) – 6.11,616. 3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.11,618.

КСТАТИ

Конькобежец Крамер выиграл четвертое олимпийское золото в карьере

11 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане конькобежцы соревновались на дистанции 5000 м, где победил Свен Крамер. Знаменитый голландский скороход опередил канадца Блумена и норвежца Педерсена, которые заняли второе и третье места. Любопытно, что 31-летний Крамер выиграл эту дистанции уже на третьей Олимпиаде подряд и стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наши керлингисты в полуфинале микста сыграют со швейцарцами.

В восресение, 11 февраля, в заключительном туре группового этапа Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, ведя после четырёх эндов – 7:2, все же уступили швейцарцам Мартин Риос/Дженни Перре – 8:9. Тем ни менее, одержав 4 победы при трех поражениях, наш дуэт вышел в полуфинал, где сыграет с этой же парой из Швейцарии. Матч состоится в понедельник.