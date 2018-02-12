Баллада о солдатах

12 Февр. 2018 2018-02-11T22:40:21+03:00

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Слабонервным и особо впечатлительным телевизор лучше не включать: на Первом канале начинается военно-исторический мини-сериал «Крепость Бадабер», наполненный болью и жестокостью, которые всегда идут с войной рука об руку. В основе сюжета - реальные события, произошедшие в Пакистана в 1985 году. По заданию ГРУ (Главное разведывательное управление. - Ред.) советский офицер Юрий Никитин (Сергей Марин) проникает в пакистанскую крепость Бадабер. Его цель - собрать доказательства того, что здесь открыт центр подготовки моджахедов, воюющих с нашими в Афганистане. Выполнив опасное задание, Никитин видит на территории крепости группу советских военнопленных, среди которых узнает своего друга, который считался пропавшим без вести. Тогда главный герой решает остаться и спасти обреченных на смерть ребят.

- Когда я учился в школе, помню, как мы с друзьями мечтали: вот получим аттестаты - и пойдем служить в Афган, - вспоминает режиссер картины Кирилл Белевич. - В этом заключался тогда наш патриотизм. Может быть, поэтому сценарий показался мне интересным. В свое время эта история гремела, была на слуху. И сам сценарий, кстати, был написан очень хорошо - динамично, с качественно прорисованными образами. В общем, все сложилось.

Восстание в лагере Бадабер - это реальный эпизод войны в Афганистане. Тогда советские и афганские военнопленные попытались вернуть себе свободу, завязался неравный бой с моджахедами. В результате двухдневного штурма в крепости Бадабер большинство пленников погибли.

- Мы не могли показать всю жестокость, которая происходила в том лагере, - признается режиссер. - То, как с наших солдат живьем сдирали кожу. Или как мальчишек находили заминированными на минах-растяжках. Хотя что-то в кадре будет. Ведь это все - неотъемлемая часть войны. У нас на площадке постоянно был консультант, офицер ГРУ, Герой России Вадим Ферсович - он следил за тем, чтобы события выглядели в кадре достоверно.

Крепость Бадабер и кишлак для съемок выстроили под Анапой, в каменном карьере. Туда же привезли кучу техники и оружия того времени. А горы снимали в Крыму - там же, где Федор Бондарчук работал над фильмом «9 рота». Кстати, художником-постановщиком на обеих картинах работала Жанна Пахомова.

Все герои фильма говорят на фарси - ради этого актеры с нуля вынуждены были учить язык. Кстати, по словам режиссера, на роли военнопленных он специально искал малоизвестных ребят.

- Это был принципиальный момент - чтобы лица в кадре не были замылены, не мелькали прежде в сериалах, - говорит Белевич. - Самое главное - чтобы кино воспринималось серьезно, чтобы зрители верили героям и переживали за них. Ради роли военнопленных все ребята сильно худели перед съемками. В кадре они выглядят измученными. Ведь кто-то по сценарию провел в плену год, кто-то пять лет. Люди там сходили с ума. При любом неповиновении им отрезали уши, руки, язык...

Что в реальности происходило в крепости Бадабер, не знает никто. У нас эта информация до сих пор засекречена, в Пакистане - тоже. Правду не говорит никто. Известно лишь, что был сам факт восстания, но кто именно его поднял, что происходило, почему крепость взорвалась - тайна. 25 лет назад режиссер Тимур Бекмамбетов снял свой фильм «Пешаварский вальс», рассказывающий о тех событиях.

- Я специально не стал смотреть его, чтобы избежать повторов, - признается режиссер сериала «Крепость Бадабер». - А вообще это не первый мой фильм о войне и ее зверствах. Когда снимаешь впервые, присутствуют страх, неудобство, шок. Но со временем привыкаешь ко всему...

Первый канал. «Крепость Бадабер». С 12 февраля, понедельник - четверг, 21.35.