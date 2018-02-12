Четыре дня с президентом

12 Февр. 2018 2018-02-11T22:41:12+03:00

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Трехкратный обладатель «Оскара» Оливер Стоун любит делать картины о мировых лидерах - в частности, в его обширной фильмографии есть художественные ленты о Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем, а также «документалки» о Фиделе Кастро и Уго Чавесе. Готовясь к созданию фильма о Владимире Путине, маститый кинематографист выбрал именно документальный формат - видимо, для большей достоверности.

Получившаяся четырехсерийная картина, основанная на многочисленных интервью, которые Стоун лично брал у российского лидера на протяжении двух лет, вызвала огромный резонанс. На Западе, в частности, многие упрекали режиссера в явной симпатии к своему герою. Впрочем, на рейтингах фильма это не отразилось - он с успехом прошел на американском ТВ. Невероятно высок был интерес к картине и в России, поэтому Первый канал и решил показать фильм повторно, спустя всего всего полгода с небольшим после состоявшейся летом премьеры.

Первый канал. «Путин». Понедельник - четверг, 22.30.