Герман Зверев будет курировать Дальневосточный координационный совет РСПП

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:04:58+03:00

Теперь руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров в должности вице-президента Союза будет помогать решать проблемы не только рыбаков, а в целом всех предпринимателей Дальнего Востока

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Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей с участием президента России Владимира Путина прошел 9 февраля в отеле Ritz-Carlton в рамках Недели российского бизнеса. Там произошло очень важное для всего дальневосточного бизнеса событие. Руководителя Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева утвердили в должности вице-президента Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он будет курировать работу всех региональных отделений РСПП на Дальнем Востоке, так как 8 февраля Германа Зверева к тому же избрали председателем Дальневосточного координационного совета РСПП.

На Съезде выступил президент России Владимир Путин, который принял участие в работе отчётно-выборного Съезда РСПП.

- Ваше авторитетное объединение традиционно занимает деятельную, конструктивную позицию по актуальным темам экономической повестки. Вы не только участвуете в дискуссии, но работаете напрямую с Правительством, вносите предметные предложения по самым насущным проблемам, волнующим предпринимателей, в том числе по таким, как таможенное регулирование, совершенствование контроля, надзора, подготовка профессиональных кадров. Вы активно участвуете в подготовке законодательных решений, направленных на улучшение делового и инвестиционного климата, - обратился к участникам съезда президент России.

Заниматься улучшением делового климата на Дальнем Востоке в ближайшие четыре года (на такой срок избирают председателя координационного совета РСПП – прим. ред.) теперь предстоит и Герману Звереву. Он намерен установить более тесные рабочие взаимоотношения с полпредством ДФО и с Минвостокразвития, так как в рамках развития Дальнего Востока все больше предприятий открывается, больше людей начинают заниматься бизнесом.

- В своей новой должности я буду представлять бизнес, буду отстаивать интересы не только рыбной отрасли, а всех, которые есть на Дальнем Востоке. Буду содействовать в решении проблем и в снижении давления на бизнес. На прошлогодней Коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры, где разбирались случаи избыточного давления на инвесторов со стороны надзорных органов, были выявлены нелицеприятные факты. В отношении 17% инвесторов в 2017 году провели свыше пяти проверок, из них в отношении 7% - свыше 10 проверок. Будем с этим работать, - рассказал «КП» Герман Зверев.

Отметим, что на съезде новоиспеченному вице-президенту РСПП вручили почетную грамоту и нагрудной знак от президента России Владимира Путина.