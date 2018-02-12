Солнечное затмение 15 февраля 2018 года погрузит во тьму Антарктиду

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:45:41+03:00

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разу после Дня влюбленных случится солнечное затмение — первое из трех запланированных на 2018 год. 15 февраля тень Луны наползет на Антарктиду, накроет окружающий ее океан и коснется Южной Америки. Вслед за пингвинами Солнце, частично прикрытое нашим естественным спутником, увидят в Бразилии, Чили, Аргентине, Уругвае, Парагвае. Россию затмение никаким боком не коснется. Равно, как и все Северное полушарие.

Схема затмения 15 февраля 2018 года.

Грядущее затмение нигде не будет полным — даже в максимальной его фазе, видимой лишь с территории ледяного континента, диск Солнца скроется чуть больше, чем на половину.

Начнется затмение в 21 час 55 минут по московскому времени, закончится уже 16 февраля в 1 час 47 минут мск, максимальна фаза ожидается 15 февраля в 23 часа 51 минуту.

Столь же далеко от нас пройдет и затмение 13 июля 2018 года — опять захватит Антарктиду и частично Австралию. А вот 11 августа 2018 года затмение, наоборот, затенит Северный полюс, будет видно с территории Северной Европы, Северной Азии и немного с восточных азиатских окраин.

Грядущее затмение большого интереса для астрономов не представляет. Профессионально за ним будут наблюдать лишь закоренелые фанаты изучения солнечно-земных связей.

Для астрологов любое затмение — знак свыше. Ближайшее пройдет, как они уверяют, в 27 градусе знака Водолея, что не сулит ничего дурного. Однако, чтобы не омрачить себе в целом благоприятные перспективы, в этот день не следует злиться, завидуя чужим успехам. Не пойдут на пользу интенсивные физические нагрузки и домашние хлопоты. Лучше расслабиться в этом смысле и отдохнуть. В день затмения астрологи не советуют начинать и ремонт — может затянутся. Хотя кому придет в голову впрячься во что-то серьезное в период с 10 вечера до 2 ночи? Если только авария какая-нибудь не случится.

А по поводу зрелищ — позавидуем пингвинам. И будем дожидаться августовского затмения.

Кстати, NASA публикует расписание всех солнечных затмений вплоть до 2020 года включительно. Их будет не так уж и много — всего 8 штук.

play Солнечное затмение 15 февраля 2018 года погрузит во тьму АнтарктидуПриближающимся небесным шоу будут любоваться в основном пингвины