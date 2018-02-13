Тимирязевцы пробежали лыжный марафон в поддержку российских олимпийцев

13 Февр. 2018 2018-02-13T00:51:11+03:00

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В Историческом парке Тимирязевской академии в минувшие выходные прошли лыжные гонки, приуроченные к ежегодному Всероссийскому забегу «Лыжня России — 2018». В этом году свой марафон тимирязевцы посвятили российским спортсменам, выступающим на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Так в ГРАУ-МСХА выразили свою солидарность с нашими атлетами, сражающимися сейчас в Южной Корее за медали. В забеге на дистанцию длиной 1500 метров приняли участие студенты и преподаватели главного аграрного вуза страны.

- Своим стартом мы хотим поддержать нашу сборную, показав, что в спорте все возможно, как бы тяжело не было! – подчеркнул на открытии гонок проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов. - Надеюсь, что наша добрая традиция проводить лыжные забеги продолжится, и мы каждый год будем встречаться на лыжне в нашем сказочно красивом Историческом парке.

Участники пробежали дистанцию длиной 1500 метров. Фото: timacad.ru

Почетным гостем марафона стала чемпионка мира, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр в Гренобле Рита Ачкина. 80-летняя спортсменка когда-то преподавала в Тимирязевской академии и немало сделала для развития отечественного спорта.

- Я рада за Тимирязевку, выступившую в поддержку российских спортсменов! В спорте наша страна всегда была сильной. Сегодня тимирязевцы своей лыжнёй и наши олимпийцы это ещё раз доказали! – считает Рита Николаевна.

Кроме лыжного забега тимирязевцы показали свои силы и удаль в веселых зимних забавах: перетягивании каната, гиревом спорте и шуточных боях подушками. За участников состязаний болели горожане - жители Тимирязевского района, которых в главном аграрном угощали горячим чаем и кашей с полевой кухни.