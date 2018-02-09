2018-02-09T06:57:17+03:00
В мире

США и Великобритания отказались обсуждать последние теракты в Дамаске

Официальные Вашингтон и Лондон заблокировали российскую инициативу
Алексей ОСИПОВ
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Инициатива России была заблокирована некоторыми членами Совбеза ООНИнициатива России была заблокирована некоторыми членами Совбеза ООНФото: REUTERS
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Российские дипломаты, представляющие нашу страну в ООН, потребовали от Совета Безопасности ООН согласовать текст заявления для прессы, в котором была бы обозначена позиция Совбеза в связи с последним терактом в Дамаске. Напомним, что взрыв повредил здание торгпредства Российской Федерации в Сирии.

Однако, эта инициатива была заблокирована некоторыми членами Совбеза.

«США и Великобритания вновь не захотели, чтобы Совет Безопасности сделал это заявление. Напомню также, что днем ранее в Старом городе Дамаска под минометный огонь попал пункт раздачи гуманитарной помощи, которую привезли из России религиозные деятели – представители христианской и мусульманской общин. Мы предложили членам Совбеза текст заявления Совета для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять. Такое происходит постоянно. США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление», - заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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